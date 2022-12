‘Gegevens van duizenden FvD’ers op straat door lek in Forum-app’

Thierry Baudet tijdens het partijcongres van Forum voor Democratie. Beeld ANP

Volgens de zender gaat het om de privégegevens van 92.901 leden en oud-leden, waaronder namen, woonadressen, telefoonnummers en rekeningnummers.

Volgens RTL Nieuws zijn ook e-mailadressen, geboortedata en locatiegegevens ‘voor iedereen in te zien en op te vragen’. Je kunt zelfs zien sinds wanneer iemand lid is, of zij contributie hebben betaald en hoeveel.

Forum zegt te ‘onderzoeken’ wat er precies is gebeurd. “En of er mogelijk onrechtmatig gegevens zijn ontvreemd. Uit voorzorg hebben wij gevoelige systeemonderdelen tijdelijk uit de lucht gehaald.”

Strafbare feiten

De partij zegt verder: “Tevens zijn we in contact getreden met onze advocaat, mr. Gerard Spong, die bevestigde dat hacking en computervredebreuk strafbare feiten zijn.”

Partijleider Baudet is door het lek ook de klos. Zijn privémail, 06-nummer, huisadres en IBAN zijn allemaal te zien. Hetzelfde geldt voor de andere Kamerleden van Forum, zoals Gideon van Meijeren, Pepijn van Houwelingen en Freek Jansen.