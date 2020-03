Gegevens orgaandonoren 1998 tot 2010 liggen mogelijk op straat

Beeld ANP XTRA

De harde schijven bevatten onder meer de naam, het geslacht, de geboortedatum, het toenmalige adres en het burgerservicenummer van mensen die zich in deze periode met een papieren formulier hebben ingeschreven. Ook staat erop of zij organen willen afstaan en welke dan. Het gaat om 6,9 miljoen donorkeuzeformulieren, meldt het CIBG, de beheerder van het Donorregister.

De “hoogstwaarschijnlijk niet beveiligde” harddisks werden bewaard in een kluis, maar die bleek leeg. Van het datalek is melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens, schrijven verantwoordelijk ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins aan de Tweede Kamer.

‘Onzorgvuldigheid’

Het CIBG “betreurt” dat het “onvoldoende zorgvuldig is omgegaan” met de gegevens en met “uw persoonlijke keuze over orgaandonatie”, laat het gedupeerden weten. “Hiervoor bieden wij onze oprechte excuses aan.” De gegevens werden ook elders bewaard en zijn dus niet verloren gegaan, benadrukt het register. Donoren hoeven zich dus niet opnieuw in te schrijven.

Gedupeerden hoeven niet onmiddellijk te vrezen dat kwaadwillenden de gegevens gebruiken om zich voor hen uit te geven, denkt de registerbeheerder. Daarvoor zijn vaak meer gegevens nodig. Maar uitgesloten is het ook niet.

‘Geen aanwijzingen voor misbruik’

De ministers hebben nog geen aanwijzingen dat de gegevens in verkeerde handen zijn gevallen. De ministers vinden het niettemin “zeer vervelend dat dit is gebeurd”. Zeker omdat Nederland binnenkort overgaat op een nieuw donorregistratiesysteem is het “uitermate belangrijk dat het publiek kan vertrouwen” op een zorgvuldige omgang met zulke gegevens.

Ze prijzen daarom het besluit van het CIBG om onafhankelijk onderzoekers aan het werk te zetten. De Auditdienst Rijk gaat na hoe de gegevens hebben kunnen zoekraken.