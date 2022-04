Geert Wilders weer terug op Twitter na tijdelijke blokkade

Geert Wilders (PVV). Beeld ANP

“Geen idee waar ze mee bezig zijn bij Twitter, maar goed ik ben er - opnieuw - weer!” aldus Wilders. Volgens een screenshot had Twitter hem geschorst omdat hij de regels omtrent ‘haatdragend gedrag’ heeft overtreden.

Eerder deze maand werd Wilders’ account ook al enkele dagen geblokkeerd. Toen was de aanleiding een tweet die hij richtte aan de Pakistaanse president, waarin de PVV-leider het had over de vele doodsbedreigingen die hij kreeg van moslims in Pakistan.

Afgelopen dinsdag draaide Twitter die schorsing terug. Het platform liet de PVV-leider toen weten dat hij geen grenzen heeft overschreden en dat het een fout had gemaakt. Het bedrijf bood ook excuses aan, bleek uit een screenshot dat Wilders zelf heeft gedeeld.