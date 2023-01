Geen wachtrijen meer op Schiphol, belooft topman: ‘De meivakantie gaan we gewoon doen’

Schiphol heeft genoeg beveiligers gevonden om de wachtchaos op te lossen, belooft de luchthaven. Beeld OLAF KRAAK/ANP

Vorig jaar liep het op Schiphol vanaf de meivakantie mis door een groot tekort aan vooral beveiligingspersoneel en bagagemedewerkers. Interim topman Ruud Sondag, aangesteld om de druktecrisis op te lossen, liet vorige maand al weten dat er inmiddels voldoende beveiligers zijn gevonden om de ergste problemen te voorkomen. Zekerheid kon hij toen niet geven.

Nu is er duidelijkheid. “De meivakantie, die gaan we doen,” aldus Sondag woensdagmiddag. “We hebben het voor elkaar gekregen bij de beveiliging. Wat mij betreft kan de tent buiten weg.” Die tent stond er om passagiers die uren voor de terminals stonden te wachten uit de regen en de zon te houden.

Sondag wil desgevraagd geen garantie geven dat er geen rijen komen te staan. “Ik ga nog altijd geen Popeye-achtige opmerkingen maken. We hebben meer gedaan dan ooit. Wij zeggen dat we het voor elkaar krijgen.”

Comfortabeler reisomgeving

Tot nu bestrijdt de luchthaven wachtchaos door het aantal reizigers te beperken. Die restrictie gaat er vanaf eind maart stapsgewijs af. “Vanaf 26 maart gaan we opbouwend van 50.000 naar 71.000 vertrekkende reizigers per dag,” zegt Sondag, “in een comfortabeler reisomgeving dan het afgelopen jaar.” Schiphol verwacht in de meivakantie 3,5 miljoen vertrekkende passagiers.

Maar beperking van het aantal passagiers blijft wel een stok achter de deur. Tussen de vijf en tien ‘piekdagen’ worden nu tot 79.000 vertrekkers verwacht. Aan luchtvaartmaatschappijen is nu gevraagd om die dagen rond piekmomenten – vooral ’s ochtends vroeg – vluchten te verplaatsen.

“Die pieken zullen we niet faciliteren,” zegt Sondag. “Het gaat om een beperkt aantal momenten per dag, voor in totaal zo’n 20.000 passagiers. Die momenten moeten we dempen door drukte te verschuiven. Luchtvaartmaatschappijen hebben daar ook belang bij. Als blijkt dat het ze niet lukt, dan zullen we op die momenten beperkingen aanbrengen in het aantal passagiers.”

Volgens operationeel directeur Patricia Vitalis is het gelukt voldoende nieuwe beveiligers te vinden om de tekorten op te lossen. “We hebben nu de helft van de 850 beveiligers die we nodig hebben, binnen. We hebben er nog 370 nodig, van wie er 285 nu bezig zijn met hun opleiding. We zoeken nog 85 mensen.”

Meer controleurs

Door de nieuwkomers gaat de werkdruk omlaag. Ook is geïnvesteerd in betere werkomstandigheden, komen er meer controleurs achter de schermen van de bagagescanners en meer hulptroepen die passagiers begeleiden. De Schipholbonus van 1,40 per uur bovenop het loon, blijft bestaan.

Een van de oplossingen om op langere termijn voldoende beveiligingspersoneel te vinden is een uitbreiding van de opleiding tot luchtvaartbeveiliging aan luchtvaartschool MBO College Airport in Hoofddorp. Volgende week wordt daar een compleet ingerichte bagagecheck geopend, waarop leerlingen kunnen oefenen. Vorig jaar leverde de opleiding van tien maanden 600 beveiligers af, met de uitbreiding worden dat er jaarlijks 800 – 50 per week.

De maatregelen concentreren zich op beveiligingspersoneel. Maar ook bij de bagage zijn al jaren grote personeelstekorten. Daar zijn volgens Sondag nog 300 tot 400 mensen nodig om de koffers in en uit de vliegtuigen en op de bagagebanden te krijgen. “We hebben dezelfde uitdaging als in de beveiliging. We zien wat voor plannen er liggen. Onze analyse is dat de afhandelingsbedrijven dit aankunnen.”

Bakje delen bij de controle

Ook reizigers moeten hun steentje bijdragen. “Van de passagiers verwachten we betrokkenheid. We gaan nu mensen die met elkaar reizen, vragen een bakje te delen. Van gemiddeld 1,4 naar 1,2 bakjes per passagier. Daardoor loopt het sneller door. We gaan extra mensen werven die passagiers helpen met hun spullen. En via sociale media gaan we mensen leren hoe ze het beste hun koffertje kunnen inpakken.”

Schiphol werkt met alle betrokkenen nog aan maatregelen voor komende zomer. “Dan wordt het ook druk,” zegt Vitalis, “maar daar is de drukte meer gespreid. Als het in de meivakantie lukt, dan lukt het ook in de zomer.”

De luchtvaartmaatschappijen zijn optimistisch. “Voor wat betreft security heb ik er vertrouwen in dat de maatregelen zullen werken,” zegt voorzitter Marnix Fruitema van branchevereniging Barin. “Schiphol heeft hard gewerkt en veel geïnvesteerd in productiviteitsverbetering en aantallen mensen. We zijn tevreden over het resultaat.” Over het oplossen van de tekorten in de afhandeling van bagage en passagiers, is de twijfel groter. “Schiphol verwijst iets te vaak naar de afhandelaars.”

Ook KLM is positief. “De hele luchtvaartsector spant zich in om personeelstekorten op te lossen,” aldus een woordvoerder van KLM. “Maar het blijft belangrijk om de voortgang van de werving van personeel in de gaten te blijven houden om reizigers voldoende kwaliteit en zekerheid te kunnen bieden, ook op piekmomenten op de luchthaven.”