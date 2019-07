Geen vuurwerkverbod, dus koopt de politie oordoppen

Erik Akerboom (Nationale Politie). Beeld ANP

De politie gaat mokkend over tot die aankoop, omdat het kabinet niet wil overgaan tot een vuurwerkverbod.

Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie hield recent een pleidooi voor een verbod op knalvuurwerk en pijlen voor consumenten. Het kabinet ging daar echter niet in mee: er komt alleen een verbod op de zwaarste categorie consumentenvuurwerk, zoals 100.000-knallers.

Akerboom noemt dit ‘teleurstellend’ en ziet zich daarom ‘genoodzaakt’ om toch iets te doen voor ‘de veiligheid van zijn mensen in de frontlinie’. “Het is maar zeer de vraag of de voorgestelde kabinetsmaatregelen daadwerkelijk bijdragen aan een veiliger verloop van de jaarwisseling.”

Boos

De korpsleiding verhult nauwelijks boos te zijn op het kabinet dat dikwijls de steun uitspreekt aan agenten, maar hen in de ogen van de politieleiding toch in de steek laat door af te zien van een vuurwerkverbod.

Om toch ‘goed beschermd de straat op te gaan’, is begonnen met de aankoop van ‘geavanceerde gehoorbeschermingssets’. Ze worden per agent aangemeten en zullen ook worden ingezet bij andere evenementen.

Akerboom zei eerder al voorbeelden te kennen van agenten die met tijdelijke doofheid kampten tijdens de jaarwisseling. Of die met gehoorschade thuiskwamen. “Gehoorbeschadiging door extreme geluidsbelasting van bijvoorbeeld knallend vuurwerk wordt hiermee voorkomen.”

Niets helpt

Overigens liet de politie al eerder weten zich niet neer te leggen bij het kabinetsbesluit om geen vuurwerkverbod in te stellen. Daarin ziet de korpsleiding zich gesteund door de vuurwerkbranche die zei dat het verbieden van de zwaarste categorie vuurwerk ‘helemaal niets helpt’ bij het verlagen van het aantal letselgevallen.

Ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) had geadviseerd om knalvuurwerk en pijlen te verbieden. De afgelopen twee jaar valt er gemiddeld één dode en zijn er zo’n 11.000 incidenten tijdens de jaarwisseling. Toch legde het kabinet ook dat advies naast zich neer. Premier Mark Rutte zei niettemin dat hij ‘ruimte wil laten voor tradities, die voor heel veel mensen heel belangrijk zijn’.