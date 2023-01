Geen volledig Nederlands Patriot-systeem naar Oekraïne, wel twee lanceerinstallaties en raketten

Patriot-systemen worden beladen en opgebouwd in Slowakije, waar Nederland heeft meegeholpen aan de verdediging tegen mogelijke Russische dreiging. Beeld Ministerie van Defensie

Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Defensie aan de Tweede Kamer. Een hele Patriotbatterij bestaat uit een radar, een vuurleidingscentrale en tot zes lanceerinrichtingen. Daarvan krijgt Oekraïne dus maar een beperkt deel. Nederland levert daarmee puzzelstukken waarmee samen met de Amerikaanse en Duitse bijdrage een volledige batterij samengesteld moet worden. Op die manier kan het volgens Ollongren een ‘belangrijke bijdrage leveren aan de Oekraïense zelfverdediging’.

De raketten die de Patriot afvuurt, zijn kostbaar. Elke PAC-3-raket kost zo’n 4 miljoen euro, een PAC-2-raket ongeveer 2 miljoen euro. Welk type raket en hoeveel Nederland daarvan leveren, kon een woordvoerder van Defensie niet zeggen.

Nederland beschikt zelf over vier volledige Patriot-systemen, waarvan er een als reserve achter de hand wordt gehouden. Volgens de Defensienota zou die ook operationeel moeten worden. Om de lanceerinrichtingen die nu worden weggegeven te vervangen, heeft Nederland afspraken gemaakt met de Amerikanen over versnelde vervanging van het Amerikaanse wapensysteem.

Paradepaardje

De Patriot is het paradepaardje onder luchtafweergeschut. Het systeem kan doelen tot een hoogte van ongeveer 20 kilometer en een afstand van 60 kilometer uit de lucht schieten. Oekraïne vroeg er al eerder om, om zijn land te kunnen verdedigen tegen aanvallen met drones en raketten. Lange tijd leek het uitgesloten dat de westerse landen aan de oproep van president Volodimir Zelenski gehoor zouden geven. Na de raketaanval op een flatgebouw in Dnipro, waarbij op 14 januari tientallen Oekraïners om het leven kwamen, kwam het echter in een stroomversnelling.

Premier Mark Rutte, die afgelopen week president Biden in de VS bezocht, kondigde in Washington al aan dat Nederland ook een bijdrage zou leveren aan de Amerikaans-Duitse Patriot-inzet. De exacte Nederlandse bijdrage was toen nog onduidelijk.

Nederland blijft ook langer betrokken bij de training van Oekraïense militairen in het Verenigd Koninkrijk. Tot eind 2023 blijft Nederland helpen bij de opleiding. Dat kost 17,5 miljoen euro. Tot april worden twee lichtingen van 200 Oekraïense rekruten getraind door het Korps Mariniers, na april volgen nog eens zes lichtingen die door Nederlandse militairen worden opgeleid.

Tanks naar Oekraïne?

Nederland onderzoekt ook of het financieel kan bijdragen als andere landen tanks naar Oekraïne sturen. Dat wordt de komende tijd ‘verder verkend’. Duitsland heeft nog altijd geen besluit genomen over levering van Leopardtanks, die van Duitse makelij zijn. Ook voor andere landen die over dat type tank beschikken, is Duitse toestemming vereist, al dreigde Polen de tanks ook zonder permissie van Berlijn te sturen.