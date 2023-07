Geen vliegtaks voor overstappers: voor milieubeweging opnieuw bewijs dat de luchtvaart is uitgezonderd

Reizigers stappen aan boord van een vliegtuig van KLM op de luchthaven van Schiphol. Beeld KOEN VAN WEEL / ANP

Mede door overstappers op Schiphol vrij te stellen van vliegtaks, loopt Nederland volgens Natuur & Milieu en Milieudefensie jaarlijks 2 miljard euro aan belastinginkomsten mis. Ook omdat er geen btw over vliegtickets wordt geheven of accijns op vliegtuigbrandstof geldt.

Het kabinet voerde de vliegtaks in 2021 juist in om te compenseren dat in Europa geen belasting over tickets wordt geheven. Afgelopen januari werd de heffing verhoogd naar 26,43 euro per passagier.

Overstappers op Schiphol, vóór corona jaarlijks bijna 26 miljoen, zijn echter uitgezonderd. Het kabinet redeneert dat die hun ticket in een ander land hebben gekocht en dat het aan dat land is om zulke heffingen te incasseren.

Dat is niet alleen tegen het zere been van de milieubeweging, ook luchtvaartmaatschappijen als Easyjet, dat nauwelijks overstappers vervoert, verzetten zich daartegen. Ook een deel van de Tweede Kamer wilde opheldering van luchtvaartminister Mark Harbers.

Impact te groot

Maar uit onderzoek van onderzoeksbureau CE Delft, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur, blijkt dat de impact van zo’n heffing groot is. Zouden overstappers hetzelfde bedrag betalen als vertrekkende reizigers, dan neemt het totaal aantal passagiers – en ruwweg ook het aantal vluchten – op Schiphol tussen de 9 en 13 procent af.

Daardoor raken volgens CE Delft minder intercontinentale bestemmingen direct vanaf Schiphol bereikbaar en wordt naar andere steden minder vaak gevlogen. Een groot deel van de overstappers zal bovendien simpelweg via andere luchthavens vliegen, waardoor de milieu-effecten beperkt zijn.

In combinatie met de kabinetsplannen om het aantal vluchten op Schiphol met 12 procent te krimpen, vinden demissionair luchtvaartminister Harbers en staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) de gevolgen van transfer-vliegtaks te groot. Ook doordat Europa de komende jaren de kosten voor emissiehandel flink verhoogt. Wel worden de regels voor vliegtaks aangescherpt, zodat meer zakenjets onder de regeling vallen.

Volgens de milieubeweging is de belastingvrijstelling van overstapreizigers onderdeel van een veel groter probleem. Zo wordt, in tegenstelling tot benzine en diesel, geen accijns geheven op vliegtuigbrandstof, zijn vliegtickets dus vrijgesteld van btw en wordt de uitstoot van CO 2 alleen binnen Europa beprijsd.

2 miljard euro

Natuur & Milieu en Milieudefensie, die waarschuwen dat Nederland op jaarbasis 2 miljard euro belastinginkomsten misloopt, willen dat een nieuw kabinet de luchtvaart ‘eerlijker zal belasten’.

Volgens hen moet de huidige vliegtaks omhoog en afhankelijk worden van de gevlogen afstand: gemiddeld zou dan 51 euro voor een Europese vlucht en 259 euro voor een intercontinentale reis moeten worden bijbetaald. Ze veronderstellen daarbij dat door die prijsstijgingen flink minder zal worden gevlogen.

Daarnaast eisen de milieugroepen dat kerosine-accijns wordt ingevoerd voor alle vluchten die in Nederland tanken en hun CO 2 -uitstoot voor de hele vlucht wordt belast via emissiehandel, in plaats van alleen binnen de EU zoals nu het geval.

Kerosine is wereldwijd juist goeddeels uitgezonderd van accijnzen en belastingen, om te voorkomen dat landen ze opleggen voor activiteiten in andere landen, of boven internationale wateren. Uit eerder onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid bleek dat voor vluchten binnen de EU wel accijnsheffing mogelijk zou zijn. Het vorige kabinet Rutte maakte zich daar ook hard voor, maar kreeg in Europa weinig steun.

In de schatkist

Met de luchtvaartsector pleiten milieugroepen er ook voor de opbrengsten van heffingen te investeren in verduurzaming van de luchtvaartsector. Nu verdwijnt onder meer de Nederlandse vliegtaks in de schatkist.