Nieuws

Geen vervolging na dreigingsincident John van den Heuvel op A2

Het Openbaar Ministerie gaat definitief niet over tot strafvervolging van Mourad O., die was aangehouden vanwege een dreigende situatie rond misdaadverslaggever John van den Heuvel op de A2. De man werd op 6 januari gearresteerd vanwege zijn rijgedrag tussen Amsterdam en Utrecht, in de buurt van de auto die de beveiligde journalist vervoerde.