Geen treinverkeer tussen Leiden en Den Haag tot zeker 18 april

Zwaar treinongeval is zeldzaam: laatste was in 2012 in Amsterdam

Het drukbereden Nederlandse spoor geldt als bijzonder veilig. Serieuze ongevallen doen zich slechts incidenteel voor.

Zware ongevallen met tientallen gewonden, zoals bij Voorschoten, zijn al helemaal zeldzaam. Het laatste voorbeeld was in 2012 in Amsterdam. Lees hier meer over andere treinongevallen in Nederland.