Geen treinverkeer rond Amsterdam, bezoekers Harry Styles opgevangen in Ziggo Dome

Door de storing bij de verkeersleidingspost in Amsterdam rijden er geen treinen van en naar Amsterdam. Ook naar Haarlem, Schiphol, Zaandam en Weesp rijden minder of geen treinen. De oorzaak van de storing is nog onduidelijk en ProRail kan niet zeggen of de problemen maandagochtend verholpen zijn.

De storing begon rond 17.45 uur, toen de beeldschermen bij de verkeersleidingspost uitvielen. Na het resetten van de systemen, leken de problemen opgelost. Het treinverkeer werd rond 20.00 uur weer opgestart.

Een half uur later ging het opnieuw mis. “We moeten nu terug naar de tekentafel om te achterhalen wat er aan de hand is,” zegt de woordvoerder van ProRail. Het is niet duidelijk hoelang de problemen zullen aanhouden. “Hoewel we alles op alles zetten om de storing te verhelpen, durven we niet te garanderen dat dit vanavond nog lukt.”

De problemen komen slecht uit voor fans van de Britse popzanger Harry Styles, die zondagavond optreedt in de Johan Cruijff Arena. Organisator Mojo stelde het concert, dat om 21.00 uur zou beginnen, een kwartier uit om gestrande reizigers tegemoet te komen.

Belangrijke update Harry Styles concert: pic.twitter.com/zJgYMUov8B — Johan Cruijff ArenA (@cruijffarena) 4 juni 2023

Door de terugkeer van de storing komen fans nu alsnog in de problemen. Er rijden geen treinen na afloop van het concert. ‘We adviseren bezoekers die met de trein zijn gekomen dringend ander vervoer te regelen,’ schrijft de Arena op Twitter. Bezoekers die geen vervoer kunnen regelen of lang moeten wachten, kunnen terecht in de Ziggo Dome voor tijdelijke opvang.

“Op de verkeersleidingspost wordt in de gaten gehouden welk verkeer waar rijdt,” legt de ProRail-woordvoerder uit. “Er rijden zoveel treinen in en om Amsterdam, dat die systemen nodig zijn om alles veilig te laten verlopen. Een storing als die van vandaag is niet op te vangen door telefonisch contact met de machinisten.”

De NS raadt mensen aan om hun reisplanner te checken en waar mogelijk hun reis uit te stellen. Ook kunnen reizigers gebruikmaken van het bus-, tram- en metronetwerk in Amsterdam. Het GVB zet extra metro’s in.

Zijn er meer mensen die vast staan op het station en de treinen die uitvallen?? Geen idee hoe ik bij bijlmer arena nu moet komen… 😭😭 #hslotamsterdam #harrystyles — Laura ❀ HSLOT AMSTERDAM 🪩 (@lauratpwk_) 4 juni 2023

Denk je makkelijk met de trein naar een concert van Harry Styles te kunnen, zit je ineens in een overvolle bus. Gelukkig wel een zitplaats weten te bemachtigen pic.twitter.com/B5qInd4V5l — Daan Visser (@danovisser) 4 juni 2023

