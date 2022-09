Geen strafrechterlijk onderzoek naar dood baby Ter Apel: ‘Geen strafbaar feit gepleegd’

Het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld JILMER POSTMA/ANP

Om die reden wordt er vooralsnog geen strafrechtelijk onderzoek gedaan, laat het OM in Noord-Nederland weten. Het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is nog niet afgerond. Naar verwachting zal nog zes tot negen maanden duren voordat dat het geval is. Pas daarna wordt zal het OM een definitief oordeel over de zaak geven. Dat justitie nu al met een voorlopig oordeel naar buiten komt, heeft volgens het OM te maken met de maatschappelijke onrust rond de dood van de baby.

Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid doen nog onderzoek naar het overlijden van de baby. Zij bekijken alle aspecten die er een rol bij kunnen hebben gespeeld hebben, zoals de beschikbare zorg en de leefomstandigheden in het opvangcentrum. Verder wordt gekeken of er een medische oorzaak is en of er eerder zorg werd verleend. Het is nog niet bekend wanneer deze inspectiediensten hun onderzoeken zullen hebben afgerond.

Het drie maanden oude baby’tje overleed in de nacht van vorige week dinsdag. Dat leidde tot geschokte reacties, zowel in Nederland als internationaal.