Geen sneeuwballen buiten eigen huishouden: ‘Doorgeschoten regelgeving’

Bas van den Putte: ‘Zou er ook nog een regel zijn dat je wel sneeuwballen mag gooien met onbekenden, mits niet langer dan vijftien minuten?’ Beeld Hollandse Hoogte / ANP

‘Onder de huidige regels mag u naar buiten met mensen van uw eigen huishouden. Of alleen met één persoon van buiten uw eigen huishouden. Dat betekent dat sneeuwballen gooien met het eigen huishouden mag,’ aldus de site van de rijksoverheid.

Hoogleraar gezondheidscommunicatie Bas van den Putte, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, heeft zich er ‘erg vrolijk over gemaakt’. “Zouden de agenten die op de Dam sneeuwballen gooiden met burgers al een reprimande hebben gehad? Of zou er nog een regel zijn dat je geen sneeuwballen mag gooien met een vriend of vrienden, maar wel met onbekenden mits niet langer dan vijftien minuten?”

Van den Putte spreekt van ‘een klassiek voorbeeld van micromanagement’ en ‘doorgeschoten regelgeving’. “Ik heb gelukkig niet gehoord dat hier streng op is gehandhaafd. Ik denk niet dat de overheid de sneeuwstemming in het land goed heeft aangevoeld. Beter zou zijn om iedereen veel plezier te wensen, maar nog wel even te wijzen op de kern van de regels: je mag de sneeuw in met je huishouden of met maximaal één vriend of vriendin; houd goed afstand van alle anderen, ook tijdens het sneeuwballen gooien, en laat je dan in je enthousiasme niet meeslepen om te dicht bij anderen te komen.”

Besmette sneeuwbal

Ger Rijkers, immunoloog verbonden aan de Universiteit Utrecht, spreekt van ‘een wonderlijk advies’. “Je kunt natuurlijk makkelijk 1,5 meter afstand houden bij sneeuwballen gooien. Minder is eigenlijk niet eerlijk.”

In theorie is het mogelijk Covid-19 op te lopen door een sneeuwbal, beaamt hij. Zo zou dat in z’n werk gaan: iemand die zelf geïnfecteerd is, niest in een sneeuwbal en gooit deze in het gezicht van iemand anders, die smeltende sneeuw met het virus binnen krijgt. “Maar dat is een wel heel kleine kans.”

Het is ook in Rijkers’ ogen een overbodige opmerking op de site, die de geloofwaardigheid van de wel zinvolle coronamaatregelen ondermijnt.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er helemaal geen regel rond sneeuwplezier is en dat de passage gezien moet worden ‘in de context’ van de andere adviezen rond sneeuw- en ijspret op dezelfde pagina. “Er is geen sprake van een regel rond sneeuwballen gooien. Dat is via sociale media rond gaan zingen, maar het klopt niet. Er staat alleen dat het mag met je huishouden.”

Afgelopen vrijdag was het advies over sneeuwpret iets anders geformuleerd op de site. Toen stond er: ‘Ook als je wilt genieten van een pak sneeuw of een mooie laag ijs, blijft de oproep om zo min mogelijk mensen te ontmoeten. Onder de huidige regels mag je naar buiten met mensen van je eigen huishouden, of in je eentje met één iemand van buiten je eigen huishouden. Dat betekent dat je sneeuwballen mag gooien met je eigen huishouden, of mag gaan schaatsen met één vriend of vriendin, dus in een groepje van twee mensen.

Risico’s rond schaatsen

De opmerkingen over schaatsen vindt immunoloog Rijkers wel nuttig. “Bij schaatsen zit je vaak met meer mensen, langere tijd, vrij dicht bijeen. En als je uitademt terwijl het koud is, condenseert je adem. Dat vergroot de kans op het verspreiden van druppels en daarmee op besmetting.”

Daar komt bij dat je eerst naar een plek moet om op het ijs te stappen, wat meer verplaatsingen betekent. “Ook dat brengt risico’s met zich mee.”