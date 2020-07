Geen rijtoer met Glazen Koets en geen publiek op Prinsjesdag

Dit jaar geen glazen koets en geen publiek op Prinsjesdag. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De traditionele buitenactiviteiten bij de viering van Prinsjesdag worden afgelast om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hierdoor gaat de rijtoer in de Glazen Koets - de Gouden Koets is in onderhoud - niet door. Ook de balkonscène met koning Willem Alexander en koningin Maxima blijft dit jaar achterwege.

Prinsjesdag zal niet toegankelijk zijn voor publiek en daarom roept de gemeente Den Haag iedereen op om thuis te blijven. “Dit is natuurlijk heel teleurstellend voor de mensen die er graag bij zijn, voor de kinderen en ook voor mijzelf,” zei Jan van Zanen. “Maar er is natuurlijk al heel veel afgelast en beperkt vanwege de coronatijden waarin we momenteel leven.”

250 gasten

De traditionele bijeenkomst - de Verenigde Vergadering - in de Ridderzaal vindt dit jaar plaats in de Grote Kerk dat genoeg ruimte biedt om voldoende afstand te bewaren. Normaal zijn er in de Ridderzaal zo’n duizend gasten aanwezig met Prinsjesdag, dit jaar is er plaats voor 250 gasten. Het zal voor het eerst sinds 1904 zijn dat de verenigde Vergadering niet op het Haagse Binnenhof plaatsvindt.