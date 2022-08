Geen plaknachten tijdens komende hittegolf

Bewoners van een verzorgingshuis zitten ter verkoeling met hun voeten in een zwembadje. Beeld ANP

Dat er een hittegolf aankomt, is zo goed als zeker. Maandag stokt de temperatuur op de meeste plaatsen nog onder de 25 graden, maar dinsdag schiet de thermometer al omhoog naar bijna 30 graden in het zuiden. Woensdag tot en met zondag komt het kwik vrijwel dagelijks boven de 30 graden uit.

Ander soort warmte

Een tweede hete periode in een maand tijd dus. En toch hebben we weerkundig gezien met een heel ander soort warmte te maken. Geen vochtige, plakkerige en broeierige Middellandse Zeelucht die vanuit het zuiden deze kant op waait, maar veel drogere wind uit het noordoosten of oosten van Europa. Die komt vanuit de Baltische staten, Polen en Duitsland, waar het net als hier weinig geregend heeft.

“Dat betekent dat de luchtvochtigheid vrij laag blijft,” weet weerman Johnny Willemsen van Weerplaza. “Daardoor is er een veel groter verschil mogelijk tussen de minimum- en maximum temperatuur.” Droge lucht koelt ’s nachts gemakkelijker af. En als de zon er eenmaal op schijnt, warmt het ook weer snel op. “Daarom voelt de warmte ook lekkerder aan. 33 graden is veel beter uit te houden als het niet zo vochtig is.”

Niet alleen overdag is het beter te doen, ook ’s nachts kunnen mensen het dus een stuk beter uithouden. De aankomende twee nachten komt het kwik gemakkelijk onder de 15 graden. Daarna loopt het elke nacht iets op, maar blijft de minimumtemperatuur dik onder de 20 graden.

Die vijf graden verschil met drie weken geleden gaan we goed merken, stelt Willemsen. Zijn belangrijkste tip voor komende dagen is dan ook: zet ’s nachts of ’s ochtends de ramen of deuren open, en laat je huis weer lekker afkoelen.

Strandweer

De warme oostenwind van de komende week heeft nog een voordeel: het wordt heerlijk vertoeven op het strand. “Nu is het daar nog wat fris,” zegt Willemsen. “Maar vanaf woensdag is het ook op de meeste stranden zo’n 28 graden.” Uitzondering zijn de stranden in de kop van Noord-Holland en de Wadden, waar de lucht wel wat afkoelt.

Hoe lang de hittegolf precies aanhoudt, is nog moeilijk te zeggen. Tot en met zondag blijft het rond de 30 graden, maar daarna zakt de temperatuur een aantal graden, tot net boven of net onder de 25 graden. Zodra de metingen in De Bilt een dag niet boven de 25 graden uitkomen, is de hittegolf officieel voorbij. Daardoor sneuvelen er hoogstwaarschijnlijk geen records. Alleen al de laatste landelijke hittegolf, van augustus 2020, duurde dertien dagen. De allerlangste hittegolf in ons land was in 1975 en duurde 18 dagen.

Maar écht fris wordt het overdag ook niet deze zomer. Hittegolf of niet: de komende twee weken wordt het elke dag dik 20 graden.