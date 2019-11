Geen meerderheid in zicht voor motie die leraren extra geld belooft

Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob debatteerden woensdag en donderdag in de Tweede Kamer over de onderwijsbegroting. Beeld ANP/Sem van der Wal

PvdA en SP houden vol dat er nu langjarig geïnvesteerd moet worden om de grote problemen in het onderwijs op te lossen. Daar is geen meerderheid voor, zo bleek bij het debat over de onderwijsbegroting. “Het onderwijs kán niet twee jaar wachten,” vindt PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul. Ook SP-Kamerlid Peter Kwint wil nu “de druk opvoeren.” “Er is al eerder extra geld gekomen onder druk van acties,” zo memoreert hij.

Tegenstem

Ook Partij voor de Dieren ‘neigt’ naar een tegenstem. “We kunnen genoeg nú structureel doen.” Kamerlid Lammert van Raan wil voorafgaand aan de stemmingen nog wel bij leraren informeren hoe zij over de belofte voor de toekomst denken. Ook de PVV twijfelt nog.

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld kondigde de motie gisteren in het debat aan, en D66-Kamerlid Paul van Meenen zei deze direct te steunen. Vanavond bleek dat ook de SGP de motie mede indient. De partijen willen dat de Kamer zich uitspreekt om de eenmalige investering 460 miljoen euro, die het kabinet nu toezegt, bij de volgende kabinetsperiode structureel te maken. Coalitiepartij ChristenUnie en Denk zeiden de motie desgevraagd wel te steunen.

Maar coalitiepartijen VVD en CDA hadden gisteren al geen goed woord over voor een motie waarin de Kamer “een intentie” uitspreekt om eenmalig geld in de volgende regeerperiode langjarig vast te leggen. “Het is vals en onverstandig om eenmalig geld nu al structureel te laten lijken,” hield VVD-Kamerlid Rudmer Heerema vandaag vol. “U hangt de slingers vast op maar weet niet hoe u die gaat betalen”, zo wreef CDA-Kamerlid Michel Rog zijn GroenLinks-collega Westerveld aan.

Die stelde op haar beurt dat VVD en CDA eerder wél de intentie uitspraken om de defensieuitgaven op te schroeven tot 2 procent van het bruto binnenlands product om zo de zogeheten Navo-norm te halen. Westerveld: “Maar nu weigert u het onderwijs op de lange termijn die zekerheid te geven.”

Loonkloof

Leraren staakten woensdag omdat zij structureel geld vragen voor onderwijs. Met extra geld moet het beroep in de strijd tegen het lerarentekort aantrekkelijker worden gemaakt, bijvoorbeeld door de loonkloof tussen basisschoolleraren en middelbare school-docenten te dichten.

De onderwijsstaking ging door, ondanks de deal die minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs vrijdag sloot met onderwijsbonden en werkgevers: er komt 460 miljoen euro extra bij, maar het leeuwendeel daarvan is eenmalig. De grootste onderwijsbond, AOb, trok na grote woede onder de achterban de handtekening onder het akkoord in en kondigde aan de eerder afgeblazen staking tóch door te laten gaan.

D66-Kamerlid Paul van Meenen probeerde de ontstane impasse te doorbreken. Volgens hem kan het geld “nu al structureel worden ingezet” als alle partijen in de Tweede Kamer “het perspectief geven” op langjarige investeringen in de volgende kabinetsperiode. Hij wees er gisteren nog op dat het hele onderwijsveld – minus de AOb – vragen om ‘een inspanning’ voor de toekomst. GroenLinks’er Westerveld wees er op dat ook onderwijsbestuurders zich achter de ‘inspanningsverplichting’ scharen.