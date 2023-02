Geen lijsttrekker wil buigen voor intimidatie, maar politici zijn wel op hun hoede

Betogers wachtten zondag Sigrid Kaag op in Diepenheim met brandende fakkels. Beeld Videostill

De wijze waarop Geert Wilders op campagne moet, is niet doorsnee te noemen. Zes persoonsbeveiligers, strak in het pak, omringen de PVV-leider. Daaromheen loopt nog een haag van politieagenten. De blikken staan continu geconcentreerd gericht op de omgeving, ME-busjes staan nabij geparkeerd. De dreiging tegen Wilders lijkt van een andere orde dan die tegen ministers als Sigrid Kaag, Hugo de Jonge of Christianne van der Wal, maar toch beweegt de algemene trend eerder richting meer beveiliging dan minder.

De boeren en complotdenkers die Sigrid Kaag zondag in Diepenheim opwachtten, hielden de handen thuis, maar noemden Kaag (Geert Wilders napratend ) ‘een heks’ die ‘moet oprotten’. In hun handen: fakkels. Precies zoals de veroordeelde Max van den B. bij zich droeg toen die bij Kaags woning opdook. Het signaal zondag: wees op je hoede.

Dat zíjn de politici ook, zeggen campagneleiders. De Kamerleden en ministers delen campagne-agenda’s met de beveiligingsdienst van de Tweede Kamer en terreurbestrijder NCTV, schetst CDA-campagneleider Derk Boswijk. “Vorig jaar nog kwamen er Farmers Defence Force-achtige mensen naar ons congres in Nijkerk. Wopke Hoekstra en ik zijn toen achter gesloten deuren in gesprek gegaan.”

Bijeenkomsten niet mijden

Boswijk ontkent dat CDA’ers bijeenkomsten mijden vanwege toegenomen agressie of potentiële intimidatie, al is het lastig om die sentimenten te negeren. “Niet gaan is de allerlaatste optie. Maar het kan dichtbij komen. Rond de boerenprotesten vorige zomer hebben wij thuis ook mensen op de oprit gehad. Een andere keer werd er een bord in onze tuin gezet. Dan kan ik wel zeggen dat ik niet bang ben, maar ik ben er niet altijd, dan is mijn vrouw thuis en haar raakt het soms wel.”

Dat Boswijk toelichting geeft over de impact van dreiging op de campagne is al bijzonder te noemen. Andere partijen lijkt het ‘niet handig’ om ‘in de krant te speculeren’. Het verhaal is steeds hetzelfde: ja, ze hebben ‘mensen’ die bij bijeenkomsten een oogje in het zeil houden. Nee, ze passen de campagne er niet op aan. Maar zet alsje-alsjeblieft niet de partijnaam in de krant. “Want dat lokt alleen maar reactie uit.”

Gesprek aangaan

BBB-leider Caroline van der Plas probeert, net als Kaag, het gesprek aan te gaan met tegenstanders. “Als ze de fakkel maar thuislaten. Dat er een paar trekkers op afkomen, vind ik niet erg, we leven in een vrij land. Maar die fakkels, daar ben ik zo klaar mee.”

Zelf mijdt ze mensen die gaan filmen terwijl ze hun vragen stellen. “Dan zeg ik: luister, je kunt gewoon een vraag stellen, maar al filmend vind ik niet prettig. Dat is wel gewoon intimiderend.”

Van der Plas wil ‘gewoon’ campagne blijven voeren, maar past haar gedrag toch aan. “Ik rook weleens een sigaretje voor de deur van de Tweede Kamer, maar als er ‘filmende types’ staan, wacht ik toch maar even.”