Geen levenslang, maar vrijspraak voor ‘tattookillers’

(VLNR) Brian P., Cor P., Mr. Blonk (advocaat Cor P.), Henk S. en Mr. Slijters (advocaat Henk S.) tijdens het proces tegen de Tattookillers in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp in 2012. Beeld ANP

Bij de uitspraak in de rechtbank in Rotterdam is alleen verdachte Evert S. aanwezig. Hij zit momenteel vast voor een andere zaak. Een van de vier is voortvluchtig. Deze Cor Pijnen (36) knipte zijn enkelband vorige maand door. Hij had die gekregen in het laatste deel van zijn celstraf wegens de mislukte liquidatie van Marlon D., ook in 2009.

Zijn broertje Brian P. (32) is op vrije voeten maar draagt om dezelfde reden een enkelband. Hij kwam twee weken geleden naar de zitting, net als de vrij rondlopende Henk S. (45). Evert S. zit nog vast vanwege deze mislukte liquidatie.

De tattookillers danken hun naam aan de Chinese karakters die leden op hun rug hebben laten tatoeëren en ‘wees daadkrachtig’ betekenen.

Het OM eiste in het voorjaar van vorig jaar levenslange celstraffen. Het vonnis werd eind mei opeens uitgesteld om nog vijf getuigen te kunnen horen. Vorige maand handhaafden de aanklagers hun eis.