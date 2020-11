Geen landelijk verbod op carbidschieten

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In de praktijk blijkt dat het afsteken van carbid in de meeste delen van het land is verboden. “In bewoonde gebieden mag het sowieso niet. Het is namelijk verboden om geluids- of milieuoverlast te veroorzaken,” aldus de burgemeester van Nijmegen.

Net als de burgemeesters Jan van Zanen van Den Haag en Wouter Kolff van Dordrecht heeft ook Henri Lenferink van Leiden het lokaal verboden om carbid te schieten. Ook Pieter Broertjes heeft het carbidschieten voor de stad Hilversum in de ban gedaan. “Wij kijken nog of dit ook voor de regio gaat gelden.”

Ook burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer wil carbid als alternatief voor vuurwerk verbieden, omdat het vaak om evenementen gaat waarop veel mensen afkomen. Burgemeester Emile Roemer van Alkmaar en vertegenwoordiger van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil of strenge regels instellen of carbid verbieden. “Op een aantal plekken in onze regio is carbid een traditie, maar dit jaar is er ongelooflijk veel carbid ingekocht,” aldus Roemer.

Carbidhandelaren worden sinds het vuurwerkverbod geldt overstroomd met bestellingen van mensen, die waarschijnlijk geen ervaring hebben met laten knallen van carbidgas in melkbussen.

Ook vuurwerk en de handhaving met de jaarwisseling stonden op de agenda van het veiligheidsberaad. Het vervoeren van vuurwerk wordt verboden. Dat betekent dat als iemand met vuurwerk al lopend of in de auto over straat gaat, die persoon in overtreding is. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus na afloop van het Veiligheidsberaad gezegd. Handhavers gaan hierop controleren.

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s wilden graag dat het bezit van vuurwerk ook zou worden verboden, maar dat is volgens de minister net een brug te ver. “Dat ligt juridisch te ingewikkeld.” Het vervoeren van vuurwerk vanuit België en Duitsland mag ook niet. “Hiertegen kun je optreden.”

Het is de 28ste ‘coronavergadering’ van de 25 burgemeesters en minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) sinds het uitbreken van het virus.