Geen Landbouwakkoord tussen kabinet en boeren na marathonoverleg: ‘Nog veel werk aan de winkel’

Premier Rutte in Villa Ockenburgh voor het overleg over het landbouwakkoord. Beeld ANP

Het overleg begon woensdagochtend al en duurde een hele dag en nacht. In de komende weken zal het overleg hervat worden. Premier Mark Rutte liet na afloop weten dat er ‘intensieve, goede gesprekken’ zijn gevoerd over het Landbouwakkoord. “Maar er is nog veel werk aan de winkel.”

Landbouwminister Piet Adema meldt dat er geen overeenstemming is bereikt op een aantal belangrijke punten, zoals financiering en de bescherming van de jonge generatie boeren. Ook blijft er een felle discussie over de aanpak van stikstof.

Doorbraak forceren

Een akkoord werd al niet meer verwacht, omdat de andere gesprekspartners, zoals verwerkers en retailers, in de loop van donderdagnacht al naar huis vertrokken. Ook tien dagen geleden liep het overleg vertraging op toen landbouworganisatie LTO niet tevreden bleek met de toen voorliggende concepttekst.

De minister-president kwam donderdagnacht onaangekondigd rond half 2 aan bij landgoed Villa Ockenburgh, even ten zuiden van Den Haag. Volgens ingewijden ‘om een doorbraak te forceren’. Onderhandelaars probeerden daar al sinds woensdagmiddag een akkoord te bereiken over een duurzame toekomst voor de landbouwsector in Nederland.

Onmisbaar

Het bereiken van een Landbouwakkoord is van zeer groot belang voor het kabinet. Een akkoord moet boeren toekomstperspectief geven voor de komende decennia. En dat perspectief op een beloftevolle toekomst lijkt onmisbaar om veehouders mee te krijgen in de zeer pijnlijke en ingrijpende stikstofmaatregelen die minister Van der Wal voorbereidt, waaronder de opkoop van mogelijk duizenden piekbelasters.

De premier ging na aankomst direct in exclusief gesprek met de boerenleiders van LTO, NAJK (jonge boeren) en Biohuis (biologische telers). Vertegenwoordigers van andere partijen mochten beneden wachten bij de bar van het pas gerenoveerde landhuis. Tegen half vier uur ‘s nachts bleek dat het kabinet en de boerenorganisaties meer tijd nodig hebben om hun geschilpunten bij te leggen.

Pauzeknop

“Er is op de pauzeknop gedrukt,” verklaarde de woordvoerder van gespreksvoorzitter Chris Kalden. “Op dit moment moeten er eerst problemen worden opgelost tussen de boeren en het kabinet,” stelde hij. Het overleg tussen de agrarische sector en het kabinet ging daarop verder. Pas op een later moment, maar niet donderdag, sluiten andere partijen mogelijk weer aan voor een nieuwe plenaire bijeenkomst.

De zoveelste vertraging betekent een domper voor het kabinet. Minister Adema heeft keer op keer aangegeven dat het bereiken van een Landbouwakkoord van groot belang is. Een akkoord moet niet alleen leiden tot een duurzamere voedselproductie in Nederland, maar ook tot een toekomst waarin boeren en tuinders een goede boterham kunnen verdienen.

Een pijnpunt is echter wie die verduurzamingsslag zal betalen. Supermarkten zijn bereid om de producten die beter zijn voor dieren, milieu en natuur onder een nieuw duurzaamheidslabel in de markt te zetten. Maar boeren weigeren alleen op te draaien voor de kosten van die verbetering van hun productiemethode. De overheid zou naar verluidt circa 7 miljard euro moeten bijdragen, en structureel nog enkele honderden miljoenen per jaar.

Graslandnorm

Geld is niet het enige pijnpunt in de onderhandelingen. Zo staan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en boeren al maanden lijnrecht tegenover elkaar als het gaat over de invoering van een nieuwe zogenaamde ‘graslandnorm’. Het kabinet wil daarmee afdwingen dat er een maximum komt aan het aantal koeien per hectare weiland.

Een Landbouwakkoord is niet alleen nodig als toekomstbeeld. Ook het broze onderlinge vertrouwen tussen Den Haag en de boerensector, en in bredere zin het platteland, moet ermee worden hersteld. Want dat vertrouwen, zo constateerde stikstofbemiddelaar Johan Remkes in oktober, bleek na de grootschalige boerenprotesten van vorig zomer ver te zoeken.