Geen grote uitbraak in Lansingerland: wat zegt dat?

Een meisje uit de gemeente Lansingerland ondergaat een coronatest. Beeld EPA

Wat is precies onderzocht?

In november en december werden op basisschool Willibrord in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek bij elkaar 46 mensen positief getest op de Britse variant van het coronavirus. Dat leidde tot veel onrust.

Eind december werd daarom de directe omgeving van de school - docenten, ouders, kinderen, huisgenoten - opgeroepen voor een test. Van de 684 deelnemers testte ongeveer 10 procent (70 mensen) positief op het coronavirus. Onder hen werden nog eens 24 gevallen van de Britse variant aangetroffen.

Begin januari kwam er een verdiepend onderzoek bij medewerkers, kinderen en huisgenoten van omliggende scholen en kinderdagverblijven. Van de 1200 tests pakte twee procent positief uit. Slechts één van de aangetroffen positieve gevallen was van de Britse variant.

Sinds half januari wordt de hele bevolking van Lansingerland (63.000 mensen) aan een test onderwerpen. Van de 27.000 tests die inmiddels geanalyseerd zijn, waren er 242 positief. Ongeveer 12 procent van de positieve gevallen is van de Britse variant.

Wat zegt dit over de verspreiding van de Britse variant?

De belangrijkste conclusie, zegt viroloog Marion Koopmans, vanuit het Erasmus MC bij het onderzoek betrokken, is ‘dat het aantal nieuwe dagelijkse gevallen ook in Lansingerland omlaag gaat’. Ofwel: de aanwezigheid van de Britse variant op de basisschool in Bergschenhoek heeft niet tot een massale uitbraak geleid.

Opvallend is dat op basisschool Willibrord en in de directe omgeving ervan aanvankelijk wel erg veel mensen besmet raakten, óók met de variant, maar dat bij omliggende scholen en kinderdagverblijven maar één geval werd gevonden. “De nabijgelegen school was al een tijdje dicht vanwege vakantie, dus daar is het virus toen kennelijk nog niet verspreid,” zegt Koopmans.

In de rest van de gemeente is 12 procent besmet. “Dat is een hele ruwe eerste schatting. Als dat zo blijft, betekent het dus dat de variant op een laag pitje circuleert.”

Wat zegt dit over de besmettelijkheid van de Britse variant?

GGD-directeur Saskia Baas: “De resultaten die we tot nu toe hebben, laten zien dat de Britse variant met name op de Willibrordschool flink is verspreid onder leerkrachten en leerlingen, en ook onder de gezinnen van deze mensen. Dit maakt de aanname dat deze variant besmettelijker is dan de ‘gewone’ variant waarschijnlijker.” Onderzoekers in Oxford constateerden vorige week al dat áls het Britse virus een gezin bereikte, opvallend vaak het héle gezin besmet werd.

De uitbraak op de school is inmiddels uitgedoofd. Uit gesprekken met de school bleek dat de geldende coronamaatregelen goed nageleefd werden. Ook dit suggereert dat de Britse variant besmettelijker is waardoor de verspreiding sneller gaat, schrijft de GGD.

Dat de rest van de gemeente nog niet is overspoeld door de variant, leidt bij de GGD niet tot andere conclusies. Koopmans: “Het onderzoek loopt nog, dus we weten nog niet precies hoeveel van de positieven welk virus hebben. Het kan zo zijn dat de verspreiding op een laag pitje doorgaat, totdat er meer ruimte ontstaat. We blijven dat monitoren.”

Het Outbreak Management Team en het RIVM gaan ervan uit dat de Britse variant zo’n dertig procent besmettelijker is dan de variant die nu nog overheerst. De laatste stand van zaken is dat 10 procent van de besmettingen in Nederland veroorzaakt wordt door de Britse variant. Die inschatting dateert van afgelopen weekend, mogelijk is dat percentage inmiddels hoger.

Kunnen de scholen nu eerder open?

Voor D66 waren de voorlopige resultaten van de Lansingerland-studie aanleiding om te hinten op een eerdere opening van de basisscholen. ‘Elke dag dat het basisonderwijs eerder verantwoord open kan telt,’ twitterde Kamerlid Paul van Meenen.

Voor conclusies over de rol van kinderen in de verspreiding van het virus is het echter nog te vroeg, waarschuwt Koopmans. “Die analyses volgen nog. We kijken bijvoorbeeld naar wie het virus de klas of het gezin in brengen. Hoe vaak zijn dat volwassenen, hoe vaak kinderen?”

Het onderzoek van GGD en Erasmus MC heeft nog geen duidelijke bron opgeleverd, die voor de introductie van de Britse variant heeft gezorgd. Mark Rutte zei vrijdag tijdens zijn persconferentie dat het ‘een klein wondertje’ zou zijn als de scholen eerder dan nu gepland (8 februari) open zouden gaan.