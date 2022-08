Geen gezoem en nare bultjes op zomeravonden: er zijn bijzonder weinig muggen

Door het droge voorjaar zijn er minder muggen in het land. Beeld Getty Images

“Het is een kalm jaar voor de huissteekmug,” zegt Arjan Stroo, entomoloog bij de NVWA. De huissteekmug is van de 36 soorten muggen degene waar mensen het meest last van hebben. “We monitoren de beestjes en zien dat er een duidelijke daling is in het aantal muggen.”

Hoeveel muggen er rondvliegen in een jaar is afhankelijk van de ontwikkeling van de larven, de tweede levensfase van een mug. Deze onvolwassen mug groeit het beste in stilstaand, vervuild water zoals een sloot of een openstaande regenton. Een vochtige broedplaats is dus enorm belangrijk om een larve tot een volwassen mug te laten ontwikkelen.

Uitgedroogde larven

Dat is precies wat dit jaar niet mogelijk was. Door het droge voorjaar en het aanhoudende watertekort zijn de larven ook uitgedroogd. “Hierdoor konden ze niet uitgroeien tot volwassen muggen,” zegt Stroo. “Natuurlijk zijn er wel een aantal regenbuien geweest, maar als het harder droogt dan het regent kunnen de muggen zich alsnog niet ontwikkelen.”

Dat is een ander verhaal dan vorig jaar, toen we werden overspoeld door de stekende beesten. Stroo: “Het natte voorjaar in combinatie met hoge temperaturen waren uitstekende omstandigheden voor de mug.” De piek van het muggenseizoen is vaak aan het eind van juni. Hoewel die periode al is verstreken, is het niet met honderd procent zekerheid te zeggen dat het aantal muggen niet zal toenemen. “Dat is volledig afhankelijk van de weersomstandigheden, maar vooralsnog lijkt het er op dat de piek dit jaar uitblijft,” zegt Stroo.

Het uitblijven van de muggenpiek is niet alleen fijn voor de mens, ook de natuur ondervindt geen hinder van de afwezigheid van het kleine beest. “Dit is hoe het gaat in de natuur, die verandert niet door de afwezigheid van muggen. Er zijn namelijk weinig dieren afhankelijk van muggen.”

Geen muggen, wel wespen

De muggen zullen ons dit jaar dus met rust laten, maar door het warme voorjaar hebben we wel een zomer vol wespen. Deze steekbeesten ontwikkelen zich namelijk in nesten en overleven juist door het warme en droge weer. Bioloog Arnold van Vliet raadt aan om rustig te blijven wanneer je wordt belaagd door wespen. “Veel mensen schieten in een angstreflex wanneer ze wespen zien. ‘Die moet dood’ is dan de eerste gedachte.” Volgens Van Vliet is het juist gunstig dat er veel wespen zijn, ze vangen namelijk veel insecten.

Niet in paniek raken. Dat is uiteindelijk het belangrijkste advies wanneer je wordt belaagd door het prikbeest. Van Vliet: “Een wesp is er niet op gericht je te steken.”’