Geen flyers en rozen deze campagne, is dat erg?

Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie, op een verkiezingsbijeenkomst in de openlucht in Katwijk. Beeld ANP

Hoe nuttig is het om op straatcampagne te voeren? De meningen daarover lopen uiteen, zegt Jacques Monasch, voormalige PvdA-Kamerlid en campagneleider voor die partij. “Als ik honderd euro campagnebudget had, zou ik dat geld niet besteden aan flyeren in een winkelstraat. Online krijg je meer bang for your bucks.”

Maar, zegt Monasch, als je per se toch fysiek campagne wilt voeren dan moet je het heel gericht doen. “Kijk in welke wijken er veel twijfelende kiezers wonen die potentieel op jouw partij willen stemmen. Dáár moet je de straat op gaan.”

Breed kader

Maar voorlopig gaat helemaal niemand de straat op, Thierry Baudet uitgezonderd. Gelukkig maar, zou Kay van der Linde haast willen zeggen. Hij behoort tot de strategen die het flyeren een totaal achterhaalde manier van campagnevoeren vindt. “De impact ervan is nihil en de kosten zijn hoog. Het is onbegrijpelijk dat politieke partijen bij elke campagne het draaiboek van de vorige verkiezingen uit de kast halen en dan precies hetzelfde gaan doen. Rozen of flyers uitdelen heeft alleen maar zin als er een cameraploeg mee op pad is, anders is het zonde van het geld. Net als posters plakken: er is nog nooit een kiezer overtuigd door een poster en toch blijven al die partijen het doen.”

Met name linkse partijen, de PvdA en de SP voorop, voerden in het precoronatijdperk fanatiek campagne op straat. Monasch: “Dat zijn partijen met een breed en actief kader: ze kunnen veel mensen op de been brengen. Ik kan me herinneren dat D66 Amsterdamse studenten naar Friesland moest verschepen om daar campagne te voeren.”

De miljoenen rozen die de PvdA op straat uitdeelde waren een effectieve en herkenbare manier om aandacht te krijgen, zegt hij. “Zo’n flyer gooi je ongelezen in de prullenbak, maar iedereen wil wel een roos hebben.”

Monasch ziet wel meerwaarde in het fysieke contact met kiezers. “Het is voor politici een manier om getest te worden, om te ervaren welke punten aanslaan en welke niet en om te horen wat er speelt. Bovendien: als je je gezicht niet laat zien, kunnen mensen denken dat je je daar te goed voor voelt.”

Van der Linde: “Maar als je enkel komt in verkiezingstijd zeggen ze: we zien je alleen als je onze stem nodig hebt.”

Monasch: “Tja, het is niet goed of het deugt niet.”

Profileren

Waar beide campagnestrategen het over eens zijn: je kunt nog zo veel rozen of flyers uitdelen, het weegt niet op tegen de impact van een desastreus of juist heel goed verlopen televisiedebat. Daarnaast, doceert Van der Linde een ijzeren campagnewet: profileer je op een thema waar mensen zich zorgen over maken en genereer daar zo veel mogelijk media-aandacht voor.

En dat is, paradoxaal genoeg, wat Thierry Baudet deze campagne goed doet, juist door wel de straat op te gaan. Monasch: “Hij de enige is die de fysiek campagne voert, waardoor dat automatisch nieuwswaardig is. Bovendien sluit die manier van campagnevoeren aan bij zijn inhoudelijke thema, namelijk dat hij de coronamaatregelen onzin vindt. Het beeld versterkt dus de boodschap.”