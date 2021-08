Geen festivals in Nederland? Dan maar naar het buitenland, denken deze danceliefhebbers

Nu het nog altijd bijna onmogelijk is om in Nederland naar een feest of festival te gaan, trekken steeds meer danceliefhebbers naar de buurlanden. Wie volledig gevaccineerd is of getest, kan daar feesten.

“Als het hier niet kan, dan ga ik kijken waar het wel kan,” zegt de 34-jarige Marleen, die niet met haar achternaam in de krant wil. Samen met haar vriend gaat ze zaterdag 4 september naar een feest met de Nederlandse dj Reinier Zonneveld in de openluchtclub La Clairière aan de rand van Parijs.

Om in Frankrijk een evenement te bezoeken zonder coronaregels moet je volledig gevaccineerd zijn of een test doen. “We zijn allebei volledig gevaccineerd, dus we komen gewoon binnen,” vertelt ze enthousiast. “Ik kan nu in de weekenden niet altijd mijn energie kwijt en festivals vind ik erg leuk. Ieder weekend naar het buitenland zal niet lukken, maar één keer kan wel.”

De Deense dj Kölsch speelde vorige week nog voor een uitverkocht La Clairière.

Zo trekken meer Nederlanders naar het buitenland om te feesten. De 36-jarige Franky Mangal bezocht 7 augustus het technofestival Voltage in het Belgische Zwevegem. “Omdat in Nederlands alles geannuleerd was, ging ik daar naartoe,” vertelt hij. “Ik wilde deze zomer echt nog een keer naar een festival en in België kon dat gewoon.”

Om samen met 8000 andere festivalbezoekers los te kunnen gaan, moest hij een negatief testbewijs laten zien of volledig gevaccineerd zijn. “Omdat ik nog niet volledig gevaccineerd ben, moest ik mij laten testen en dat kon bij de ingang,” legt hij uit. Zonder negatief test- of vaccinatiebewijs kwam je volgens Mangal echt niet binnen. “Voor mij in de rij stond iemand van wie de test vijf minuten verlopen was. Die kwam er niet in en moest zich opnieuw laten testen.”

Mangal denkt eraan om snel nog een keer een Belgisch festival te bezoeken. Zeker nu de Belgische overheid sinds afgelopen weekend grote festivals tot 75.000 bezoekers weer toestaat. Afgelopen weekend werd er bijvoorbeeld gedanst door duizenden festivalgangers voor het beroemde Atomium in Brussel.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Amelie Lens (@amelie_lens) op 17 Aug 2021 om 2:30 PDT

Afgelopen weekend konden duizenden Belgen (en Nederlanders) naar een festival bij het Atomium in Brussel.

Dat staat in schril contrast met de Nederlandse festivals waar maximaal 750 personen toegelaten worden vanwege de coronamaatregelen. Dat aantal is voor veel organisatoren niet rendabel door de kosten die gemaakt moeten worden. Het aantal festivals dat in Nederland met de huidige voorwaarden doorgaat is daarom klein. Kaarten voor festivals die wel doorgaan zijn erg gewild. De tien feesten die Thuishaven in West de komende weken geeft voor 750 gelukkigen, waren allemaal binnen mum van tijd uitverkocht. Via verkoopsites gaan de kaartjes voor de feesten inmiddels twee tot drie keer over de kop.

De 36-jarige Roy, die ook niet met zijn achternaam in de krant wil, ging daarom afgelopen weekend een vriend bezoeken in Berlijn. “Van vrijdag tot en met zondag heb ik daar feestjes kunnen pakken,” vertelt hij. In de stad, die bekendstaat vanwege zijn vele technofeesten, zijn vooral de buitenarea’s van de clubs open, aldus Roy, die volledig gevaccineerd is. “Met de internationale QR-code van de CoronaCheck-app kon ik overal naar binnen. Voor ongevaccineerden zijn er testingangen waar bezoekers binnen tien minuten hun testuitslag krijgen en dan alsnog wel of niet naar binnen kunnen.”

Volgende maand gaat hij weer naar Berlijn. “Dan ga ik daar misschien wel twee weken werken en af en toe feesten. En dan wil ik misschien ook wel naar een festival, want die zijn daar ook gewoon.”