Geen boete voor sekswerkers zonder vergunning

Beeld Joris van Gennip

Dat heeft het kabinet besloten na opmerkingen van de Raad van State, de Tweede Kamer en belangenorganisaties van sekswerkers.

Sinds 1 januari zijn klanten van sekswerkers strafbaar als zij een vermoeden van dwang of mensenhandel niet bij de politie melden. Deze wet is aangenomen om de seksbranche te reguleren en om ervoor te zorgen dat de veiligheid en gezondheid van sekswerkers vooropstaan, maar werkt volgens deskundigen juist averechts. ‘Schadelijke symboolwetgeving die slachtoffers noch sekswerkers helpt’, zo noemt jurist Marjan Wijers van platform SekswerkExpertise de wet.

Wel strafbaar, geen vervolging

Voor klanten van een onvergunde sekswerker geldt vanaf nu dat ze stafbaar zijn, maar niet zullen worden vervolgd als ze misstanden melden. Volgens onderzoek van de GGD Amsterdam in 2015 is ruim 40 procent van de klanten van Amsterdamse prostituees bereid misstanden in de prostitutie te melden als ze die tegenkomen. ‘Lieve klanten laten zich afschrikken’, zo stelt een sekswerker die anoniem wil blijven, ‘terwijl de eikels zich toch niet laten tegenhouden.’

Wel wordt in de wet goed geformuleerd dat klanten zich achteraf niet ten onrechte kunnen verschuilen achter deze uitsluitingsgrond.

Personen die onvergund sekswerk faciliteren kunnen wel strafrechtelijk vervolgd worden. Het gaat dan met name om exploitanten die profijt hebben van het werk van de prostituee. Anderen die onvergunde sekswerkers helpen of steunen, zoals artsen, welzijnswerkers, verkopers van voorbehoedsmiddelen of advocaten, zijn niet strafbaar.

Geen boete voor onvergunde sekswerkers

Het kabinet wilde eerder ook een registratieplicht voor sekswerkers invoeren, maar het wetsvoorstel werd aangepast na kritiek van belangenorganisaties en de Tweede Kamer. Sekswerkers zouden door de regel juist eerder geneigd zijn hun werk in het ondergrondse circuit uit te oefenen, buiten het zicht van politie en hulpinstanties, waardoor ze meer kans op uitbuiting en mishandeling lopen.

De boete voor sekswerkers die geen vergunning hebben geregeld wordt geschrapt. Het kabinet wil daarmee voorkomen dat ze zich belemmerd voelen misstanden te melden of aangifte te doen als er iets is misgegaan. Alle sekswerkers moeten de juiste hulp en zorg krijgen, of ze nu wel of niet een vergunning hebben.

Twee gesprekken

Prostituees die een vergunning aanvragen, moeten daarvoor twee keer een gesprek hebben met gemeenteambtenaren. Daarin moet duidelijk worden dat de betrokkene zelfredzaam is en niet gedwongen wordt tot de seksuele handelingen. Het tweede gesprek moet wat betreft de staatssecretaris een jaar na de afgifte van de vergunning plaatsvinden.

