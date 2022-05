Geen bedden in opvang Ter Apel voor ruim 120 asielzoekers

Tenten die eerder bij het aanmeldcentrum werden geplaatst om extra capaciteit te creëren. Beeld ANP

“Ze moeten de nacht doorbrengen in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Daar moeten ze vannacht helaas op een stoel slapen,” zegt een woordvoerder van het COA.

Naast de reguliere instroom van asielzoekers is het maandag in Ter Apel extra druk omdat de noodopvang in Breda en Nijmegen is gesloten. “Dit zorgde voor een extra toeloop van tweehonderd mensen,” zegt de woordvoerder.

Ter Apel worstelt al tijden met grote drukte. Hierdoor moet het COA vaak op het laatste moment nog extra slaapplekken vinden en slapen asielzoekers soms op stoelen. In Ter Apel is plek voor 2000 mensen. Om Ter Apel te ontlasten moeten de 25 veiligheidsregio’s in Nederland vanaf midden deze week 150 opvangplekken per regio realiseren.