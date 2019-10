Geen anti-drugsbrigade, wel 350 man tegen drugsmaffia

De politie wil geen aparte anti-drugsbrigade die naast de bestaande politie gaat opereren.

De korpsleiding zet in op vier 'flexibele units' van in totaal zo'n 350 rechercheurs en specialisten om georganiseerde misdaad extra te bestrijden.

Dat staat in het definitieve plan dat de korpsleiding van de Nationale Politie aan minister Ferd Grapperhaus (Justitie) heeft voorgelegd, bevestigen ingewijden. Die bespreekt dit vandaag met het kabinet in de ministerraad.

Korpschef Erik Akerboom wil beslist niet dat er een aparte 'FBI- of DEA-achtige' eenheid in het leven wordt geroepen. De teams moeten met de Nationale Recherche en lokale eenheden opereren.

Crimineel vermogen

De teams moeten aandacht kunnen besteden aan internationale drugshandel, het afpakken van crimineel vermogen, net als het tijdig signaleren van jonge criminelen die carrière willen maken. Ook wil Akerboom dat er nog eens naar wetgeving wordt gekeken die bedoeld is voor privacy, maar nu criminelen beschermt.

Het plan was al in de maak, maar heeft een flinke injectie gekregen als gevolg van de moord op advocaat Derk Wiersum. Die werd mogelijk geliquideerd omdat hij Nabil B. bijstond, de kroongetuige in het liquidatieproces tegen de voortvluchtige topcrimineel Ridouan Taghi.

Akerboom ziet de plannen overigens los van de extra manschappen die nodig zijn voor de beveiliging van advocaten, officieren van justitie en rechters die betrokken zijn bij strafzaken zoals die van Taghi.