Geen actieve handhaving coronaregels in openbaar vervoer

Een reiziger met een mondkapje op in een sprinter op station Den Haag Centraal. Beeld ANP

Dat staat in het ov-protocol, afspraken over het openbaar vervoer in coronatijd vanaf 1 juni, dat donderdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.



Volgens het protocol betekent toezicht houden vooral reizigers aanspreken op het onvoldoende afstand houden op stations en haltes en op het niet dragen van een mondkapjes in de trein, bus, tram of metro. Daarbij moeten ze ook in de gaten houden dat reizigers tijdig voor het instappen de mondkapjes op zetten.



“Conducteurs en boa’s gaan daarbij de-escalerend te werk en bij niet-naleving kan een boete worden uitgeschreven.” De hoogte van deze prent is nog onbekend. “Worden personen agressief of dreigt de situatie te escaleren zal een beroep op politieassistentie worden gedaan."

Verplicht testen

Bij een spuug-of hoestincident kan verplicht een test worden afgenomen bij de dader door de politie. Dat is eerder al geregeld. En bij geweld tegen ov-medewerkers zal door de politie proces-verbaal worden opgemaakt.



Volgens het protocol regelen de ov-bedrijven dat in het hele land overal de taken hetzelfde worden uitgevoerd. Ze zorgen daarbij voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor hun medewerkers.



Medewerkers Veiligheid &Service worden – net als politie – voorzien van een ‘coronakit’ met professionele maskers als extra bescherming bij incidenten. Verder kan ov-personeel met klachten zich laten testen; net als docenten.



Geen fietsen

Vanaf 1 juni rijdt de NS weer een optimale dienstregeling. Maar dit betekent niet dat weer aan alle afspraken zal worden voldaan, laat staatssecretaris Van Veldhoven (openbaar vervoer) weten in een begeleidende brief aan de Kamer.



“Zo kunnen er voorlopig geen fietsen meer mee in de trein. Deze maatregel vergroot de vervoerscapaciteit waardoor reizigers makkelijker afstand kunnen houden. Fietsen die dienen als hulpmiddel blijven wel welkom in de trein, net als vouwfietsen.”



Daarnaast is het komende tijd niet mogelijk enquêtes af te nemen voor het meten van de klanttevredenheid van de reiziger. Van Veldhoven: “Ook de komende periode zal ik pragmatisch omgaan met afwijkingen op de concessie, voor zover deze het gevolg zijn van Covid-19.”

Teleurgesteld

Reizigersvereniging Rover is bezorgd dat er met het protocol dat de ov-sector heeft opgesteld een brij aan maatregelen ontstaat. Volgens de reizigersvereniging brengen de voorschriften geen duidelijkheid voor de reiziger. “We zien een enorme lappendeken aan maatregelen ontstaan, wat het vertrouwen in het ov niet ten goede komt,” stelt Rover-directeur Freek Bos.



Rover is teleurgesteld in het ov-protocol dat de sector aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zo is er geen besluit genomen over waar reizigers in bus of tram kunnen plaatsnemen en is het niet bekend of er extra capaciteit wordt ingezet. Ook is er nog weinig duidelijk over hoe de maatregelen rekening houden met reizigers met een beperking, vindt de club.