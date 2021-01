Gedupeerden toeslagenaffaire: ‘Ik ben pas blij als ik alles terugkrijg’

Gedupeerde ouders tijdens de persconferentie over het eindrapport van de adviescommissie uitvoering toeslagen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Maandag maakte staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen bekend dat overheidsinstanties de schulden van de gedupeerde ouders kwijtschelden. Ze roept private instanties, zoals energiebedrijven en banken, op hetzelfde te doen.

“Het is dubbel,” vindt gedupeerde Derya Selvi (43), die 150.000 euro schuld had. “Ik heb sinds 2013 krom gelegen. Die schulden zijn bij de afhandeling van mijn dossier ingehouden en hebben ze van de verrekening afgetrokken. Die verrekening moet dus opnieuw worden gedaan.”

Ook Janet Ramesar (35) is huiverig. “Mijn eerste reactie was: yes, eindelijk!” vertelt ze. “En veel gedupeerden zijn ook blij. Maar er staat nog steeds niks op papier. Ik vind dat het kabinet er eerst voor moet zorgen dat dit daadwerkelijk uitgevoerd wordt en het daarna pas moet melden.” Ook bij Ramesar worden de schulden nog altijd ingehouden bij haar compensatie. “Dat voelt bijna als de Toeslagenaffaire 2.0.”

De vrouwen staan na hun ervaringen argwanend tegenover uitspraken van het kabinet. Ook hebben ze nog niks gezien van de eerder beloofde 30.000 euro compensatie.

Selvi en Ramesar zijn bang om weer teleurgesteld te worden. Hun vertrouwen in de overheid is nihil, zeggen ze. Het stemt Selvi hoopvol dat ook private schuldeisers worden verzocht de schulden kwijt te schelden. Maar het is eerst zien, dan geloven. Ramesar: “Ik ben pas blij als ik op DUO inlog en mijn schuld weg is.”