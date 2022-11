Gedupeerden brand Riekerhaven starten crowdfunding: ‘Een kreet om hulp’

De ravage na de grote brand in het Startblok Riekerhaven. Beeld ANP

De brand woedde in het Startblok Riekerhaven aan de Voetbalstraat in de wijk Slotervaart, een complex voor statushouders en jongeren. De politie heeft een 27-jarige bewoner aangehouden op verdenking van brandstichting. Hij zit nog vast.

Bij een van de inzamelingsacties op GoFundme schrijven twee gedupeerden, Jenny en Göksu, dat ze bij de brand hun kat Yakki zijn verloren en ‘al hun bezittingen’. Ze schrijven dat ze, ondanks hulp van vrienden en familie, in financiële nood verkeren omdat ze onverzekerd waren.

Alles kwijt

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zei maandag dat dit voor meer bewoners geldt. Via het crowdfundingsplatform is binnen een dag bijna 3500 euro gedoneerd voor Jenny en Göksu. Het streefbedrag is 7000 euro.

Ook Hassan en Alice vragen op de crowdfundingssite om hulp. Hassan is alles kwijt en kan geen beroep doen op zijn ouders, omdat ze niet de middelen hebben hem te helpen. ‘Ik heb een baantje bij de Jumbo naast mijn studie, maar dit is echt een kreet om hulp’, schrijft hij. Alice wil het ingezamelde geld gebruiken om nieuwe muziekapparatuur en tourkleding te kopen. Bij de brand gingen vrijwel al haar bezittingen verloren.

De brand legde 75 woningen in de as, nog eens 60 aangrenzende huizen zijn onbewoonbaar verklaard. Woonstichting Lieven de Key is op zoek naar vervangende woonruimte. Het is niet duidelijk hoelang dat gaat duren. Tot die tijd kunnen de bewoners volgens een woordvoerder als ze niet bij familie of vrienden terechtkunnen, overnachten in hotels.

