Geduld raakt op in de Kamer over toeslagenaffaire: ‘Het is nog steeds chaos’

Minister-president Mark Rutte in de Tweede Kamer, dinsdag tijdens een debat over de toeslagenaffaire. Beeld ROBIN UTRECHT/ANP

Premier Mark Rutte moet erkennen: acht jaar nadat de toeslagenaffaire de toeslagenaffaire begon te heten, ergens in 2025 dus, zal een groot deel van de procederende slachtoffers ‘pas’ gecompenseerd zijn. Een deel van de complexere zaken zelfs nog een jaar of meer erna. “De frustratie is dat dit gewoon tijd kost om het af te wikkelen, dat heb ik ook,” zei Rutte tijdens een debat over de kwestie.

Onterechte verdenkingen

Lang verhaal kort: de compensatie-operatie liep vast en piept en kraakt nog steeds. En dat terwijl het kabinet ruiterlijk erkende dat de Belastingdienst veel mensen die kinderopvangtoeslag ontvingen, ten onrechte als fraudeur heeft bestempeld. Soms al na kleine foutjes, bijvoorbeeld als een formulier niet bleek ingevuld. De fiscus vorderde dan volledige toeslagen terug, met alle financiële en persoonlijke problemen van dien.

Tot eind 2022 meldden zich al ruim 59.400 mensen bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Dat aantal kan nog oplopen. Zo’n 28.000 mensen zijn erkend als gedupeerde en kregen 30.000 euro, maar een aantal mensen eist meer. Hun aanvragen moeten worden onderzocht. Dat proces verloopt moeizaam.

Bovendien zijn er nog mensen, ruim 1400, die hun huis hebben moeten verkopen, hun baan zijn kwijtgeraakt of zelfs een kind uit huis geplaatst zagen worden. Een speciaal team, de Commissie Werkelijke Schade, bekijkt die dossiers. Maar rap gaat dat niet: er worden ongeveer vijf adviezen per week afgerond.

Niet onverschillig

Rutte merkte op: “Ik realiseer mij dat we het leed, de pijn en de schade, ik kijk ook de ouders op de tribune aan, nooit kunnen wegnemen. We weten welke ellende ouders en kinderen hebben meegemaakt. Zij willen hun leven oppakken, zo snel als mogelijk. Daar hebben we ook maatregelen voor getroffen, maar lang niet alles gaat goed. Dat betekent niet dat ik onverschillig ben. Niemand wil dit een dag langer laten duren dan nodig.”

Rutte’s woorden stelden slachtoffers van de toeslagenaffaire die op de publieke tribune zaten niet gerust. Het debat moest tot tweemaal toe kort worden stilgelegd, omdat zij vanaf de tribune hun onmacht en boosheid uitten.

Laakbare onverschilligheid

Onverschilligheid is precies wat een deel van de oppositie in de Tweede Kamer premier Rutte juist verwijt. Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP): “We zijn nu drie jaar bezig met de schade van ouders te herstellen. Het duurt te lang, maar het kabinet is onverschillig over het leed.”

Ook Stephan van Baarle (Denk) is fel: “Ouders zijn hun baan, hun kinderen, hun geld kwijt en de premier is blijven zitten. Beloftes op herstel worden niet nagekomen, het duurt eindeloos lang. Schaamteloos is het eigenlijk. De overheid zou weer naast de mensen gaan staan, maar het is nog steeds een chaos.”

Kamerlid Pieter Omtzigt vindt dat er nog geen begin is gemaakt met het herstel van vertrouwen bij de slachtoffers. “Er is tegen hen geprocedeerd. Liegen en bedreigen. De belofte van het kabinet was dat ouders gecompenseerd zouden worden, maar de mensen worden nog niet geholpen.”

SP, BBB en Denk willen het liefst dat Rutte aftreedt. Maar PvdA en GroenLinks willen daar niet in mee, waardoor er onvoldoende steun is in de Tweede Kamer. Tom van der Lee (GroenLinks) wees erop dat er al drie bewindspersonen (Menno Snel, Eric Wiebes en Lodewijk Asscher) zijn afgetreden vanwege de affaire én het hele kabinet Rutte III al opstapte. “Ik denk niet dat de mensen waar het om gaat geholpen zijn met weer een aftreden. Ik zie gewoon niet hoe dat gaat bijdragen aan de oplossing.”

Wrevel

Wat ook wrevel in de Tweede Kamer wekt, is dat de afgelopen dagen nieuwe informatie boven water is gekomen die erop duidt dat ernst en omvang van de toeslagenaffaire wellicht eerder onderkend hadden kunnen worden. Zo openbaarde het kabinet een e-mail van advocaat Eva González Pérez uit 2019 aan toenmalig staatssecretaris Menno Snel (Financiën) waarin ze hem waarschuwde voor de gevolgen van het beleid voor haar cliënten.

Die mail is later niet terechtgekomen bij de de parlementaire ondervragingscommissie over de affaire, terwijl dat wel had gemoeten. Daarbovenop komt dat het optreden van kabinet rond de toeslagenaffaire weinig transparant was, waardoor de problematiek lang onvoldoende werd erkend. Staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) heeft de Kamer vorige week laten weten dat er nog meer documenten rondzwerven op het ministerie.

“Wij vinden dat ook frustrerend,” zei Rutte. “We zijn nog aan het uitzoeken hoe het kan.”

Hij hield de Kamer voor dat bij de ministeries van Sociale Zaken en van Financiën en bij de Belastingdienst respectievelijk 25 miljoen, 19 miljoen en 4 miljard documenten op de harde schijven staan. Dan ontsnapt er wel eens een document aan de aandacht, leek de premier te willen zeggen. Omtzigt neemt met dat excuus geen genoegen. “Je moet er als Kamerlid op kunnen vertrouwen dat we informatie krijgen. Je wilt geen parlementaire politie die naar stukken op zoek gaat of moet gaan.”

Ruimere beslistermijn

Intussen blijkt volgens RTL Nieuws dat de Uitvoeringsdienst Herstel Toeslagen afspraken met rechters heeft proberen te maken om de beslistermijn in toeslagenzaken op te rekken. Als de staat termijnen niet haalt, dreigen boetes die in de honderden miljoenen kunnen lopen, vrezen ambtenaren. De Kamer blijft intussen tot spoed manen.

Volgens staatssecretaris De Vries was dat juist de reden voor gesprekken tussen overheid en rechtspraak, bijvoorbeeld om te zorgen dat alle rechtbanken dezelfde termijnen zouden hanteren. “Anders ben je straks afhankelijk van waar je woont als het gaat om hoe lang het duurt voor je uitspraak hebt in een zaak. Dat wilden we niet. Dus is er operationeel overleg, gewoon ook om duidelijk te maken welk aantal zaken eraan komt.”