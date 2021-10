Geduld gevaccineerden lijkt op: 72 procent voor aparte regels voor ongevaccineerden

Protesten tegen de coronatoegangspas bij het Utrechtse restaurant Waku Waku. Beeld ANP

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 28.000 leden van het opiniepanel. Aanleiding is de overweging van het kabinet om nieuwe coronamaatregelen te nemen vanwege de sterke stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, vooral onder ongevaccineerden. Minister Hugo de Jonge (VWS) vindt dat die maatregelen ‘recht moeten doen aan de situatie’ maar ziet zich voor dilemma’s geplaatst bij de vraag of ze voor de gehele samenleving moeten gelden of alleen voor specifieke groepen.

De meeste gevaccineerden zouden dat laatste toejuichen, leert het onderzoek. ‘Ik ben helemaal klaar met die vaccinweigeraars, of ze nu laks, religieus of wappie zijn. De zorg mag hun probleem oplossen als ze ziek worden,’ schrijft een gevaccineerde voorstander van specifieke maatregelen. Een ander: ‘Als je geen rijbewijs wil halen, mag je voor de veiligheid van anderen niet autorijden. In dit geval betekent niet vaccineren meer beperkingen. Je kiest er toch echt zelf voor.’

Het steekt gevaccineerden vooral dat die keuze grote gevolgen heeft voor anderen: ‘Ongevaccineerden claimen hun vrijheid maar beperken die van anderen. Door hun (onnodige) ziekenhuisopnames ontnemen ze mensen een behandeling en daarmee gezondheid,’ aldus een panellid.

2G-regel

Zes op de tien ingeënten (60 procent) zijn ook voor de invoering van het zogeheten 2G-systeem. Daarin hebben mensen alleen recht op een coronapas als ze gevaccineerd of genezen zijn van corona. Ongevaccineerden die nog niet besmet werden, hebben dan geen toegang meer tot openbare gelegenheden.

Gevaccineerden en ongevaccineerden komen hiermee lijnrecht tegenover elkaar te staan, concluderen de onderzoekers. Maar liefst 82 procent van die laatste groep is tegen invoering van het 2G-systeem en 98 procent van de ongevaccineerden verzet zich tegen maatregelen die alleen voor hen gelden. Met deze massale weerstand onder ongevaccineerden rijst de vraag hoe effectief aparte regels voor hen zullen zijn.

“In geen enkel eerder corona-onderzoek van ons zag ik de clash tussen gevaccineerden en ongevaccineerden zo explosief als nu,” zegt EenVandaag-opiniepeiler Gijs Rademaker. “Het geduld van gevaccineerden is écht op en dus zie je dat velen van hen maatregelen steunen die heel ver gaan. Voor de zorg, voor mensen die wachten op een operatie maar ook voor hun eigen vrijheid.”

Rademaker vraagt zich af of aparte regels gaan werken. “Want ongevaccineerden zetten hun hakken nog dieper in het zand door deze roep om aparte regels speciaal voor hen. Velen hielden zich al niet strak aan de algemene coronaregels. Als ik vandaag de reacties van ongevaccineerden zie, zal dat bij nieuwe specifieke regels nog veel minder zijn.”

Thuiswerken, QR-controle en 1,5 meter

Voor wie ze ook zullen gelden, de roep om ingrijpen van de overheid is volgens de peilers groot. Van alle ondervraagden vinden zes op de tien (60 procent) dat het kabinet op de volgende persconferentie met een aanscherping van coronamaatregelen moet komen. De meeste voorstanders (76 procent) zijn voor een dringender thuiswerkadvies, strengere controles op de coronapas (71 procent) en het herinvoeren van ‘de 1,5 meter’ (61 procent).

Minder steun zou er zijn voor een coronapas op middelbare scholen (37 procent), het eerder sluiten van horeca dan twaalf uur ’s nachts (23 procent) en een terugkeer naar een maximaal aantal gasten thuis (23 procent). Weinig verrassend is er onder ongevaccineerden meer weerstand is voor algemene maatregelen dan bij gevaccineerden. Alleen een strenger thuiswerkadvies zou een relatief grote groep ongevaccineerden (48 procent) een goed plan lijken.