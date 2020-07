Gedragsonderzoek RIVM: afstandsregels minder nageleefd

Steeds minder Nederlanders houden consequent 1,5 meter afstand. Ook zorgwekkend: veel mensen met klachten gaan gewoon naar het werk, de supermarkt of op bezoek bij vrienden. Hygiënemaatregelen worden daarentegen nog wél goed nageleefd.

Dat blijkt uit het contactonderzoek dat het RIVM en de GGD’en regelmatig uitvoeren onder ruim 50.000 mensen. De vragen zijn afgenomen tussen 8 en 12 juli, voordat afgelopen week bleek dat het aantal besmettingen razendsnel oploopt, benadrukt het instituut.

Al met al schetst het RIVM een beeld van afnemende bereidheid ten aanzien van het consequent naleven van de afstandsregels. Dat past bij het straatbeeld van de afgelopen weken. Van de Wallen in Amsterdam tot een afgebroken huisfeest in Den Haag: veel Nederlanders, vaak jongeren, laten de teugels vieren.

De cijfers in het gedragsonderzoek bevestigen die trend. De helft van de respondenten is in de week voorafgaand aan het onderzoek op een plek geweest waar geen 1,5 meter afstand kon worden gehouden. Daar weer de helft van, een kwart van het totaalaantal respondenten, besloot daarop rechtsomkeert te maken. De rest bleef.

Niet te druk

Ook op plekken waar het niet te druk is, gaat het regelmatig mis. Waar 63 procent van de deelnemers in de eerste meting nog aangaf ‘zelden tot nooit’ dichtbij anderen te komen bij een bezoek aan familie of vrienden, is dat percentage in de vijfde - huidige - meting gedaald tot 28 procent. Vooral bij het boodschappen doen blijkt afstand houden lastig: slechts 2 procent van de ondervraagden zegt ‘nooit’ in de buurt van andere winkelbezoekers te komen.

Waar het afstand houden minder wordt volgehouden, is de testbereidheid iets toegenomen. Ongeveer één op de vijf deelnemers met klachten gaf aan zich te laten testen. Iets meer dan bij het vorige gedragsonderzoek, toen stokte het percentage op 13 procent.

Thuisblijven met klachten

Ook opvallend: degenen die klachten hebben, volgen het advies om thuis te blijven vaak niet op. Respondenten met symptomen - een loopneus, hoesten of niezen, keelpijn, enzovoort - gaan ongeveer net even vaak naar buiten als mensen zonder klachten. De overgrote meerderheid, 89 procent, heeft boodschappen gedaan met klachten, 63 procent heeft vrienden of familie bezocht.

Is het dan allemaal kommer en kwel? Dat niet. Bijna 98 procent van de respondenten zegt geen handen meer te schudden, driekwart geeft aan voldoende de handen te wassen en 80 procent gaat niet op bezoek bij iemand met een kwetsbare gezondheid.

Het draagvlak voor veel van de hygiënemaatregelen is dan ook hoog. Van de deelnemers staat 85 tot 93 procent achter die maatregelen, waaronder ook het 20 seconden handen wassen valt. Opmerkelijk genoeg - gezien de gebrekkige uitvoering ervan - steunen ook veel mensen het devies om drukte te vermijden: bijna 89 procent.