Gedrag automobilisten verschuift: steeds vaker spelen met telefoon

Een automobilist stelt de navigatie van zijn telefoon in tijdens het rijden. Beeld ANP

Als een bestuurder drie seconden niet naar de weg kijkt, is zijn auto met een snelheid van 100 kilometer per uur toch al zo’n 83 meter verder. Een recept voor ongelukken als je dan met je telefoon bezig bent. Toch blijkt uit tweejaarlijkse Interpolis Barometer van onderzoeksbureau SWOV dat steeds meer automobilisten met hun telefoon link bezig zijn in het verkeer.



Bijna 44 procent van de bestuurders stelt weleens de navigatie in op de weg, tegen 32 procent twee jaar eerder. Het percentage automobilisten dat muzieknummers opzoekt, is gestegen van 12 naar ruim 21 procent. En één op de twaalf (8,2 procent) speelt zelfs games terwijl de auto gebruikt wordt. Dat was maar 3 procent.



Vooral jongere autobestuurders schuwen niet om hun telefoon sowieso te gebruiken tijdens het rijden. Bij de leeftijdsgroep 25 tot en met 34 jaar gaat het om bijna 75 procent. De helft van alle automobilisten maakt zich daaraan schuldig, ongeveer gelijk aan twee jaar eerder.



De boete voor een autobestuurder die tijdens het rijden zijn mobiele telefoon vasthoudt, bedraagt 240 euro. Kennelijk schrikt dat nog onvoldoende af.

Gewoontegedrag

Verzekeraar Interpolis, opdrachtgever van het onderzoek, ziet dat gewoontegedrag bij veel automobilisten een belangrijke rol speelt. Daarbij overschatten ze zichzelf door te denken dat een appje en op de weg letten wel lukt. Bovendien zien ze andere mensen om zich heen ook in de weer met hun telefoon in het verkeer.



Onderzoeker Patty Jansen: “Omdat het meestal goed afloopt, zien mensen niet de noodzaak hun eigen gedrag te veranderen. Wij zien het leed van mensen bij wie het wel slecht afloopt. Wij willen dat dit stopt.”



Woordvoerder Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland herkent helaas de resultaten van het onderzoek. “Vooral jongeren kunnen niet meer zonder hun telefoon, ook niet in de auto. Ze moeten op iedere notificatie reageren. De kunst is nou juist om dat uit je hoofd te laten.”

Campagne MONO

Stomphorst verwijst naar de verkeersveiligheidscampagne MONO. Het doel daarvan is mensen te laten zorgen dat ze ongestoord onderweg zijn, zonder afleiding van hun telefoon. Zodat ze hun ogen op de weg houden en niet op hun scherm. “En als je toch toch aan de slag wil met je telefoon, ga dan op een parkeerplaats staan.”



Naast de campagne MONO grijpt de overheid in door het app-verbod op de fiets en door asociaal gedrag op de weg hard aan te pakken, aldus minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).



“In het verkeer kan een paar seconden onoplettendheid, letterlijk een mensenleven kosten. Met als gevolg levenslang verdriet voor mensen die hun kind, geliefde, vader of moeder verliezen. Als je in de auto of op de fiets zit, ben je maar bezig met één ding: het verkeer.”



Momenteel zijn er al verschillende systemen op telefoons en in sommige auto’s beschikbaar die nieuwe berichten tegenhouden terwijl je onderweg bent. Zoals de AutoModus-app. Ze kunnen zelfs automatisch een voorgeprogrammeerd antwoord sturen. Om mobielvrij te fietsen is er de PhoNo-app.