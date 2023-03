Gedode man uit Vegastraat is Alan Lopes (21), een vriend van hem appte: ‘Ik heb hem doodgemaakt’

De 21-jarige Alan Lopes die zondag dood werd gevonden in de Vegastraat in Amsterdam-Noord is omgebracht door een Braziliaanse vriend, zeggen familie en vrienden. Zij kregen ’s avonds appjes van Begoleã F. (25) dat hij Lopes had gedood.

Meerdere vrienden kregen zondagavond rond 19.30 uur appjes en spraakmemo’s van Begoleã F. dat hij hun vriend Lopes ‘had doodgemaakt en dat hij thuis was’. “Hij zei dat hij zich probeerde te verdedigen tegen Alan, omdat die had gedaan alsof hij een kannibaal was. Andere vrienden kregen daarna hetzelfde vage bericht,” vertelt Marco Cunha (23), de beste vriend van Alan Lopes, die net als Lopes en F. van Braziliaanse komaf is.

De politie maakte maandag bekend dat Lopes door een ernstig geweldsmisdrijf om het leven is gekomen. Ook werd die dag een 25-jarige man aangehouden op de luchthaven in Lissabon, Portugal.

Marco Cunha en anderen gingen zondagavond na de alarmerende berichten van Begoleã F. snel naar het huis waar Lopes woonde met zijn zusje en moeder in de Vegastraat in Noord. De familie van Lopes was een weekend naar Parijs, Alan bleef alleen thuis en nodigde zijn vriend F. uit om te komen logeren. Cunha was binnen een uur al bij het huis, maar hij was bang en kon niet naar binnen. Uiteindelijk wisten hulpdiensten zich wel een weg naar binnen te verschaffen. Zij vonden daar het lichaam van Lopes.

Verlopen paspoort

Sindsdien was F. spoorloos, tot hij maandag werd gearresteerd in Lissabon. Volgens de krant Correio da Manhã was hij daar van plan om op een vlucht naar het Braziliaanse Belo Horizonte te stappen. Hij probeerde door te reizen met een verlopen paspoort en een vals Italiaans verblijfsvisum. Toen zijn identiteit werd gecontroleerd, bleek dat Nederland een arrestatiebevel tegen F. had uitgevaardigd. Tegen de Portugese politie zou hij verteld hebben dat Lopes een schuld bij hem probeerde te innen waarna hij hem doodde.

Volgens een rapport van de Portugese douane zijn in de bagage van F. kleding met bloedsporen, een mobiele telefoon en een plastic verpakking met vlees gevonden. Het vlees is naar een laboratorium gebracht voor onderzoek.

Uit onderzoek van de Amsterdamse politie blijkt dat het vlees geen link heeft met Lopes, zoals Portugese media suggereren. Een woordvoerder van de politie zegt dat F. ‘in Nederland wordt verdacht van moord of doodslag, maar niet van kannibalisme’.

Groot hart

Volgens familie en vrienden probeerde Lopes zijn vriend F. tegen beter weten in te helpen. Hij zou naar Nederland zijn gekomen om hier een carrière in het kickboksen op te bouwen, maar die kwam nooit van de grond. F. werkte als bezorger, raakte aan de drugs en kwam met de politie in aanraking. De laatste maanden had hij geen vaste woon- of verblijfplaats. “Hij is in korte tijd gek geworden,” zegt Cunha. “Hij was aan de drugs en werd daar gek van. Zijn hersenen werkten gewoon niet meer.”

“Alan probeerde hem te helpen. Hij had een groot hart, zelfs voor degene die hem heeft doodgemaakt,” vertelt Lopes’ moeder Antonia Lima (45). Ze zit dinsdagmiddag met vrienden en familie bij een vriend thuis in Amsterdam-Noord, omdat haar eigen huis nog niet vrijgegeven is. Vrijdag had ze voor het laatst contact met haar zoon, die nog sliep toen ze met familie en haar vriend voor een weekend naar Parijs ging.

In 2015 kwam Lima vanuit de Braziliaanse hoofdstad Brasília voor de liefde naar Nederland, vertelt ze. Na acht maanden konden haar zoon Alan en dochter Kamila (29) komen, die ze beiden uit een eerdere relatie heeft. Met hen en de 6-jarige Hanna, die ze met een Nederlandse man kreeg, woonde ze in de Vegastraat. In Nederland ging Lima, net als haar dochter, aan de slag als schoonmaker.

Harde werker

Lopes ging naar het Montessori Lyceum in Oost en vond algauw zijn draai in Nederland. Volgens zijn beste vriendin Gabriella Gomes (21) leerde hij snel Nederlands. Wel was hij ondeugend en een beetje een boefje, zegt ze. “Hij is zelf weleens met de politie in aanraking gekomen voor rijden zonder rijbewijs en een ruzie omdat hij voor iemand opkwam. Maar geen grote dingen, daar was hij veel te lief voor.” Over zijn vriendschap met F. zegt ze: “Alan was zijn vriend, maar niet andersom.”

Lima vertelt dat haar zoon gelukkig was in Nederland. “Hij ging gelijk naar school en ook al vond hij dat niet altijd leuk, hij leerde er wel de taal. Hij was meer van het harde werken. Zo werkte hij als bezorger en ook bij een slager. En binnenkort zou hij beginnen bij een horecazaak op de Kinkerstraat.”

Zijn tante, die niet met haar naam in de krant wil, noemt hem vooral heel lief. “Hij was perfect en had echt mijn hart gestolen. Zijn grapjes ga ik echt missen.” Gomes vertelt dat ze dat kan beamen, terwijl ze de tranen uit haar ogen veegt. “In 2017 kreeg ik reuma en kon ik niet lopen. Hij droeg op school mijn tas en zou ook mij dragen als het moest.” Zijn zus Kamila noemt hem haar ‘beste maatje’. “We konden kleine discussies hebben, maar daarna kon hij dan weer heel erg schattig zijn.”

Inzamelingsactie

Lima hoopte dat het haar zoon zou lukken om hier te aarden. “Ik wilde dat hij zijn eigen leven zou opbouwen op zijn eigen plek. Ik wilde dat hij een goed leven zou hebben.” Zijn stiefvader Freek Posthumus (60) zegt dat hij daar op de goede weg voor was. “Hij was met zijn rijbewijs bezig en werkte hard. Ik ben ervan overtuigd dat hij een mooie toekomst voor zich had.”

De familie wil het liefst dat Lopes gecremeerd wordt. Daarvoor is ze een inzamelingsactie gestart. “Het zou mooi zijn als we hem daarna naar zijn vader in Brazilië kunnen sturen,” zegt Lima. “Alan zei altijd dat hij pas het huis zou verlaten als hij veertig was, maar dat heeft niet zo mogen zijn.”

