Gebied rond PI Vught korte tijd afgezet en streng bewaakt vanwege ‘signalen’ van dreigende situatie

De omgeving van de PI in Vught is afgezet. Beeld Toby de Kort

Mensen die daar in de omgeving lopen, fietsen of rijden, werden gecontroleerd. Rond 15.00 uur werd de verhoogde staat van paraatheid weer afgeschaald, omdat de dreiging zou zijn verdwenen. De situatie heeft naar het lijkt niet veel langer dan een uur geduurd.

Justitie wil niet kwijt waar de dreiging vandaan kwam, maar stelt wel dat het gaat om de PI. Daaronder valt onder meer de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), de zwaarst bewaakte gevangenis van ons land, waar Ridouan Taghi verblijft.

Bekend is dat Justitie bang is voor een uitbraakpoging van deze hoofdverdachte in het Marengo-proces. Zo zou hij geprobeerd hebben om personeel van de EBI om te kopen. Sinds juni is het luchtruim boven de Vughtse gevangenis gesloten, om te voorkomen dat van bovenaf een uitbraakpoging wordt georganiseerd, of smokkelwaar de PI in komt.

Helikopter in de lucht, wegen afgezet

Ook de politie wil niet kwijt wat de verdachte situatie was. Maar vanwege de gevoelige locatie is het volgens de woordvoerder belangrijk om ‘extra alert’ te zijn. Er waren veel agenten aanwezig, en er vloog een helikopter in de lucht. Meerdere wegen rondom de PI werden afgezet.

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind liet via zijn woordvoerder weten: “De Penitentiaire Inrichting in Vught heeft signalen gekregen waardoor uit voorzorg extra veiligheidsmaatregelen genomen zijn. Over de inhoud en de veiligheidsmaatregelen doen we geen uitspraken.”