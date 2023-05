Gat tussen hypotheekrente en spaarrente groeit: wat moet je doen met je spaargeld?

Beeld Getty Images

We sparen wat af in Nederland. In maart van dit jaar hadden we met elkaar 436 miljard euro aan spaargeld bij de banken staan. Een bedrag dat blijft groeien. En dat is eigenlijk raar, want door de hoge inflatie wordt het spaargeld met de dag minder waard. De banken geven maar weinig rente op vrij opneembare spaartegoeden.

Uit een deze week verschenen studie van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat er gemiddeld 0,5 procent spaarrente wordt uitgekeerd. De drie grootste banken in Nederland geven inmiddels zo’n 0,75 procent. Dat is wel meer dan 0 procent die spaarders lang kregen, maar blijft ver achter bij de rentestijgingen in de markt. De Europese Centrale Bank verhoogde de rente van -0,5 procent tot 3,25 procent. Maar die stijging wordt maar heel beperkt doorgegeven aan de spaarders, blijkt uit de cijfers.

1. Waarom blijft de spaarrente achter, ondanks hoge winsten?

Banken zijn wel snel met het verhogen van de rente op leningen, zoals hypotheekrente, constateren onderzoekers van DNB. Die combinatie met een lage spaarrente legt ze geen windeieren. ABN Amro meldde een winst van 500 miljoen euro over her eerste kwartaal, flink meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook ING zag de winst exploderen tot 1,6 miljard euro. Beide banken noemden de hogere rentemarge als belangrijke reden voor de winststijging.

Logisch als je bedenkt hoe gemakkelijk de bank geld kan verdienen met spaargeld. De banken kunnen het bij de Europese Centrale Bank stallen tegen 3,25 procent rente, terwijl ze maar 0,75 procent rente vergoeden.

De onderzoekers van DNB constateren dat Nederlandse banken traag zijn met het verhogen van de spaarrente in vergelijking met andere Europese banken. En dat heeft te maken met de geringe concurrentie in Nederland, zegt Harald Benink, de Tilburgse hoogleraar Banking and Finance. “In Nederland domineren drie grote banken de markt. Daardoor is er weinig concurrentie en kunnen banken de spaarrente laag houden.”

“Nederlanders zijn verknocht aan hun bank. Ze vinden het comfortabel om bij een Nederlandse bank te sparen. Ze kunnen meer rente krijgen als ze bij buitenlandse banken gaan sparen, maar dat doen ze niet. En daar profiteren de Nederlandse banken van.” Roepen dat banken zakkenvullers zijn, vindt Benink dan ook veel te gemakkelijk. “Als spaarders de rente te laag vinden, kunnen ze uiteraard naar banken overstappen die hogere rente geven. Als het spaargeld naar buitenlandse banken verdwijnt, zullen de Nederlandse banken de rente ook verhogen.”

2. Hoe hoog is de rente dan in het buitenland?

Even een kleine vergelijking: de spaarrente bij ING, ABN Amro en Rabobank is zo’n 0,75 procent. Bij de Duitse bank Scalable Capital kun je op een spaarrekening nu 2,3 procent rente krijgen, bij de Estse bank Bigbank 2,2 procent en de Franse Renault Bank biedt een rente van 2,15 procent. Ook het Nederlandse Bunq biedt een flink hogere rente dan bij de drie grote Nederlandse banken: 2,01 procent.

De rente in het buitenland is vaak hoger, omdat banken en online spaarplatformen op zoek zijn naar spaargeld. Ze hebben dan immers meer geld om te investeren. Daar kunnen ze vervolgens weer geld mee verdienen: ze zetten het bijvoorbeeld uit voor leningen en hypotheken waar hogere rentes op zitten. Nederlandse banken hebben die noodzaak niet, er is al veel spaargeld.

3. Is je spaargeld bij kleinere banken of buitenlandse banken wel net zo veilig?

Veel Nederlanders zullen meteen denken aan de val van de IJslandse internetbank Icesave. Spaarders, maar ook gemeenten en provincies, zagen in 2008 hun geld in rook opgaan. De Nederlandse staat sprong bij, waarna het toch nog goed kwam. Sinds die tijd is er veel veranderd: het depositogarantiestelsel is gelijkgetrokken binnen de Europese Unie.

Dat betekent dat elke bank in de EU spaargeld tot 100.000 euro garandeert als het komt tot een faillissement. Het advies is wel: check van tevoren of de bank binnen de EU valt. Mocht het dan onverhoopt tot een faillissement komen, dan zorgt de centrale bank van het betreffende EU-land dat spaarders hun geld krijgen, dus tot 100.000 euro, per bank. De rekening wordt dan achteraf verdeeld onder de banken in die landen.

4. Waarom blijven mensen ondanks de lage spaarrente toch bij hun eigen bank?

Deels is dat praktisch: je moet ervoor in actie komen. Maar mentaal moet je ook een drempel over. “De rente is misschien niet zo geweldig, toch rommelen mensen niet graag aan iets waar ze tevreden over zijn. Als je overstapt, weet je niet wat je ervoor terugkrijgt. Dat leidt tot onzekerheid en dat vindt het brein niet fijn,” legt consumentenpsycholoog Patrick Wessels uit. “Dat werkt vaak sterker dan de rationele argumenten.”

Wil je alleen een spaarrekening openen zonder over te stappen, dan kan het snel geregeld zijn. Maar let op: sommige banken vragen geld als je een losse spaarrekening wil openen.

5. Zijn er nog alternatieven voor een spaarrekening?

Als je bereid bent om je geld voor langere tijd vast te zetten, kun je nog meer rente krijgen op een depositospaarrekening. Zet je je geld voor vijf jaar vast in een deposito? Dan loopt de rente bij sommige banken op tot meer dan 3,5 procent. Je kunt ook beleggen: het gemiddelde rendement is dan over de lange termijn hoger. Maar garanties heb je dan niet. Als je belegt, neem je altijd risico’s.