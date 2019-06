Gasunie bekijkt of gaskraan sneller dicht kan

Beeld ANP

Een woordvoerder van de Gasunie bevestigt dinsdag berichtgeving hierover door de NOS.

“We bekijken of wij toekomstige maatregelen naar voren kunnen halen,” aldus een zegsman. Zo wordt onderzocht of gas uit andere velden dan het Groningse eerder geschikt gemaakt kan worden voor de Duitse markt. Om dit gas bruikbaar te maken voor Duitse huizen en bedrijven is een bewerking met stikstof nodig. Gasunie onderzoekt of het sneller aan genoeg stikstof kan komen.

12 miljard kuub

Een week geleden zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken) al dat hij onderzoekt of de gaswinning komend jaar verlaagd kan worden tot maximaal 12 miljard kuub, zoals het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wil. Gasunie liet eerder nog weten dat volgend jaar 15,9 miljard kuub gewonnen moet worden om aan de vraag te voldoen.

Het advies van SodM volgde na een beving bij Westerwijtwerd vorige maand, die leidde tot duizenden nieuwe schademeldingen.