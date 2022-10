Gashouder vanaf november zo veel mogelijk op zonne-energie: ‘Doel is zelfvoorzienend zijn’

The Opposites tijdens een optreden in de Gashouder eerder dit jaar. Beeld ANP

De afgelopen maanden onderging de Gashouder een grondige renovatie. Zo werden het dak en de gevels gerestaureerd en opnieuw geïsoleerd en zijn de lucht- en klimaatinstallaties vervangen. In juni ging de evenementenlocatie van het gas af. Ook werden er nog eens tweehonderd extra zonnepanelen geïnstalleerd naast de exemplaren die er al sinds 2018 liggen. Het uiteindelijke doel: duurzamer en zo goed als zelfvoorzienend worden.

Omdat de Gashouder, gebouwd in 1883, net als veel andere gebouwen op het Westergasterrein een rijksmonument is, is verduurzaming geen gemakkelijke puzzel. “Een ambitieus project is het,” aldus mede-eigenaar Lennart Rottier, “Het gaat niet alleen om de vraag hoe je stroom opwekt, maar ook om hoe je er zo effectief mogelijk mee kunt omgaan.”

Batterij ter grootte van container

Naast de bekende ronde silo staat inmiddels een batterij ter grootte van een container om de opgewekte zonne-energie op te slaan, vertelt Rottier. Vanaf november gaat de daarin opgeslagen stroom zo veel mogelijk ingezet worden in het dagelijkse gebruik van het gebouw, dat zo'n 2500 vierkante meter groot is.

Er deze winter een heel dance-evenement – inclusief lichtshow – op laten varen, gaat vanwege de donkere dagen nog niet lukken. Voorlopig blijft de Gashouder dus nog wel afhankelijk van het elektriciteitsnet. “Maar we hopen in de nabije toekomst een ondanks de pieken en dalen in het aantal zonuren sluitend stroomsysteem op te tuigen. In de zomer zou dat al moeten lukken.”

Het toekomstplan is om alle gebouwen op het Westergasterrein op deze manier zelfvoorzienend en daarmee toekomstbestendig te maken. “De Gashouder is daarin een belangrijke eerste test. Maar elk gebouw op het terrein dat vanaf nu leegkomt, proberen we te integreren in het systeem en ook in te zetten als opwekker, niet alleen als verbruiker. We hopen dat uiteindelijk het hele terrein kan pionieren en inspireren als energieonafhankelijk cultuurdorp.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: