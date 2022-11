Gaat Ruud Sondag, de nieuwe topman van Schiphol, de problemen daar verhelpen?

Ruud Sondag (links) in 2019, bij de afronding van de verkoop van energiebedrijf Eneco aan het Japanse Mitsubishi. Beeld EPA

‘Ken ik niet.’ De reacties op en de soms verwondering over de benoeming van Ruud Sondag als interimtopman van Schiphol Groep waren vanuit de luchtvaartsector eensluidend. Mensen die de 60-jarige Brabander van nabij hebben meegemaakt, zijn net zo unaniem, maar dan over de perfecte pasvorm tussen het getroebleerde Schiphol en de vaardigheden van ondernemer, investeerder en seriecommissaris Sondag.

Neem zijn zegetocht bij energiebedrijf Eneco, waar Sondag in 2018 terechtkwam in een turbulente periode. Een deel van de aandeelhouders – toen 53 gemeenten – wilde zijn aandelen verkopen, een ander deel pertinent niet. Het toenmalige Enecobestuur was bang dat de groene koers van het bedrijf, dat op dat moment al ruim de helft van zijn energie uit duurzame bron haalde, in gevaar zou kunnen komen.

Dat leidde tot strubbelingen. “Topman Jeroen de Haas moest weg en Ruud Sondag kwam,” zegt toenmalig financieel topman Guido Dubbeld. “We hebben hem tevoren gesproken. Ik ook, twee keer. We waren er enthousiast over hoe hij Eneco richting verkoop wilde leiden.”

Speciale radar

Daar kwam van alles bij kijken, van regels voor staatssteun tot procedures bij de Ondernemingskamer en onrust onder het personeel. “Ruud pakt de zaken daadkrachtig aan. Hij is in staat snel een visie te ontwikkelen door met zo veel mogelijk mensen te spreken, zo kennis over problemen en oplossingen te vergaren en op basis daarvan snel besluiten te nemen. Hij heeft een speciale radar om ver vooruit te zien dat dingen misgaan en erop te anticiperen om het recht te zetten.”

Als zo’n besluit er dan ligt, weet Sondag volgens Dubbeld mensen zodanig te beïnvloeden dat ze het gezamenlijk belang onderschrijven. “Ruud is heel goed in het bij elkaar brengen van mensen en die een richting op te helpen, ook als niet iedereen het daarmee eens is.”

Daarin was zijn dienstverband bij Eneco geen uitzondering, zegt Rob Balfoort, die Sondag jarenlang meemaakte als topman van afvalverwerker Van Gansewinkel. “Hij heeft een goede natuurlijke antenne, staat open voor alle partijen. Hij kan zomaar in de kantine gaan zitten en een kop koffie komen drinken. Natuurlijk luistert hij naar leidinggevenden. Maar hij wil het ook horen van de werkvloer.”

Kritiek

“Hij kan goed omgaan met andere geluiden, als mensen iets niet bevalt. Hij kijkt vooral naar het waarom van kritiek. Als die inhoudelijk is, dan weegt hij dat oprecht mee. Er zijn altijd mensen die niet meekunnen met veranderingen omdat ze al lang bij een bedrijf werken of een andere agenda hebben. Die probeert hij dan toch mee te krijgen. Maar als dat niet lukt, dan kan het gebeuren dat mensen weg moeten.”

Balfoort, destijds voorzitter van de ondernemingsraad van de afvalverwerker, stond ook weleens tegenover topman Sondag. “Uiteindelijk moet een ceo zeggen: zo gaat het. Ook als niet iedereen het daarmee eens is. Maar dat gaat bij hem altijd op argumenten en feiten.”

“Het is tekenend dat wij als ondernemingsraad in de periode dat hij topman was, nooit procedures hebben aangespannen tegen besluiten. Dat gebeurde pas na zijn vertrek. Dat zegt genoeg over zijn manier van leidinggeven.” Dat de voormalig or-voorzitter en de voormalig topman tien jaar na dato nog af en toe met elkaar appen, zegt daarbij wel iets over de onderlinge verhoudingen.

Onwerkbaar

Sondag moest in 2012 het veld ruimen bij Van Gansewinkel na een conflict met de eigenaren, investeerders KKR en CVC. “Wij hebben nog als ondernemingsraad geprobeerd om de aandeelhouders op andere gedachten te brengen. Maar die waren verblind door kortetermijnresultaten. Wij kenden het bedrijf, wij wisten in welk water we zaten. Dat er geduld nodig was en een periode van lager rendement. Als een aandeelhouder dat niet begrijpt, wordt de situatie onwerkbaar.”

Dat Sondag nu aan de slag gaat bij het geplaagde Schiphol verrast Balfoort niet. “Hij is een bouwer. Dat is een eigenschap waar Schiphol nu veel aan heeft. Problemen gaat hij niet uit de weg en hij is in staat om oplossingen te vinden. Als je kijkt naar zijn staat van dienst, ook na Van Gansewinkel, is dat een logische keuze.”

Dat beaamt oud-minister Hans Alders, die Sondag de afgelopen jaren meemaakte in de raad van commissarissen van spoorbeheerder Prorail. “Hij zit daar namens de ondernemingsraad, namens het personeel. Dat toont wel aan hoe werknemers tegen hem aankijken.”

Dat nu allereerst het aanhoudende tekort aan luchthavenpersoneel, beveiligers voorop, op zijn bordje ligt, haakt daar volgens de oud-minister, die jarenlang het Aldersoverleg tussen luchtvaartsector, omwonenden en overheid rondom Schiphol leidde, goed op aan. “Schiphol heeft qua arbeidsomstandigheden de afgelopen jaren een race naar de bodem gelopen. Dat zal hij moeten oplossen.”

“Dat kan hij ook. Hij kijkt heel analytisch, met veel oog voor wat nodig is om visie om te zetten in handelingen en uitvoering. Je merkt dat hij dingen bij de naam noemt, voortdurend bezig is met de vragen: hoe wordt wat we hebben bedacht nu uitgevoerd en hoe veranker je wat beleidsmatig is voorgenomen. Met daarbij veel oog voor de mensen die het moeten doen. Dat die straks op een feestje weer durven te zeggen: ik werk voor Schiphol.”

Tegengestelde belangen

Wel zal Sondag op Schiphol meer dan ooit te maken krijgen met een trits partijen met tegengestelde belangen – de politiek, luchtvaartmaatschappijen, omwonenden, werknemers, vakbonden. “Ik denk dat Ruud dat goed kan spelen,” zegt Alders. “Dat lukt alleen, als iemand oog voor al die belangen heeft en weet wat er bij elk van die partijen speelt.”

De nieuwe Schipholvoorman is zich al aan het oriënteren. Vorige week ging hij langs bij Jos Nijhuis, die Schiphol tussen 2008 en 2018 leidde. “Hij thuis bij me langs geweest en we hebben over Schiphol gesproken. Wat? Dat zeg ik niet. Ik ben er ook alweer bijna vijf jaar weg.”

De twee kennen elkaar sinds het eerste decennium van deze eeuw, toen Sondag topman was van Van Gansewinkel en Nijhuis de hoogste man bij accountant PWC. “We hebben daarna regelmatig contact gehad, ook in mijn Schipholtijd. Ik heb hem destijds gecomplimenteerd met zijn besluit om bij Van Gansewinkel op te stappen omdat hij niet onder druk van de aandeelhouders verder wilde saneren.”

Dat Sondag de klus heeft aangepakt, verraste Nijhuis. “Men heeft gekozen voor een interim-topman,” zegt Jos Nijhuis, die zelf tussen 2008 en 2018 topman van Schiphol was. “Dan ligt het in de rede dat je dan iemand vindt met operationele interesse en logistiek achtergrond. Daar past hij goed bij.”

“De eerste behoefte op Schiphol nu is aan een topman met operationele slagkracht. Die er tegenaan gaat, snel knopen doorhakt. Ruud heeft als ceo eerder bewezen dat hij iemand is die van aanpakken weet.”

Spannend

Dat Sondag de boel snel kan omdraaien, toonde hij bij Eneco. Krap een jaar na zijn aantreden werd de energiegigant voor 4,1 miljard euro overgenomen door het Japanse Mitsubishiconglomeraat en energiebedrijf Chubu, nadat die de groene koers van de Nederlanders hadden onderschreven. “Dat koste hem veel inspanning,” zegt voormalig Eneco-cfo Dubbeld. “Maar daar haalt hij ook veel energie uit. Hij vindt het leuk als het spannend is.” Sondag vertrok, zoals tevoren was afgesproken, na afronding van de overname in 2020 bij Eneco.

Zijn aanstelling bij Schiphol verbaast Dubbeld dan ook niets. “Hij is de nationale crisismanager. Na wat hij bij Eneco heeft gedaan is dit een kolfje naar zijn hand. Op het snijvlak privaat/publiek, net als bij Eneco. Er is consternatie, er zijn grote publieke problemen, iedereen vindt er wat van. Dan is zijn aandacht wel getrokken. Dat streelt hem ook en prikkelt hem om aan de slag te gaan. Het is ook typisch Sondag om een vaste termijn af te spreken waarbinnen hij dat moet oplossen.”