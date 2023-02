Gaat Nederland een asielzoekerscentrum bouwen in Afrika? Rwanda heeft er al een klaar staan

Het Hope Hostel in Kigali, Rwanda, maakt zich klaar om migranten uit het VK te ontvangen. De opvang zou plaats bieden aan 100 mensen. Beeld AFP

Een meerderheid in de Tweede Kamer (CDA, VVD, PVV, FvD, SGP, BBB, Groep Van Haga, Omtzigt, JA21) gaf dinsdag staatssecretaris Van der Burg (Asiel, VVD) opdracht om te bekijken of Nederland asielzoekerscentra kan openen in het Afrikaanse Rwanda. Van der Burg moet daarvoor met Denemarken overleggen; dat land praat al een tijdje met Rwanda. De Kamermeerderheid ziet hierin ‘veelbelovende kansen’ om de asielcrisis in Nederland op te lossen. Van der Burg heeft al eens gezegd dat ‘Nederland met de eventuele Deense samenwerking binnen de internationale afspraken en verdragen zal blijven’.

Asielzoekers naar Rwanda vliegen? Waarom?

Het aantal asielzoekers (46.500) dat zich afgelopen jaar in Nederland heeft gemeld, is sterk toegenomen. Door eerdere bezuinigingen op de asielopvang was er afgelopen zomer een acuut tekort aan opvangplekken. Asielzoekers sliepen buiten op het gras bij aanmeldcentrum Ter Apel. Nog steeds zitten de azc’s vol en zijn er tientallen noodopvanglocaties.

JA21, de indiener van de Kamermotie, wil opvangplekken buiten Nederland. Een asielzoeker moet dan daar zijn asielprocedure doorlopen. Wie een verblijfsvergunning krijgt, mag alsnog naar Nederland komen. Wie geen vergunning krijgt, niet.

Denemarken doet dat dus al?

De Denen, die een streng migratiebeleid kennen, hebben in september met Rwanda een gezamenlijk statement naar buiten gebracht. Daarin staat dat beide landen ‘de mogelijkheden verkennen’ om tot een systeem te komen waarbij asielzoekers ‘die zich spontaan in Denemarken melden’ worden overgevlogen naar Rwanda om daar hun procedure te doorlopen. “Ze zullen ook de optie krijgen zich in Rwanda te vestigen.” Het nieuwe Deense kabinet heeft de gesprekken sinds december op een laag pitje gezet. Het land wil nu met andere EU-landen samenwerken bij het project.

Groot-Brittannië was al verder dan de Denen. Daar stond letterlijk al een vliegtuig met zeven asielzoekers op de startbaan, klaar om naar Rwanda te vliegen. Vlak voor de geplande vertrektijd oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een spoedprocedure dat een van de passagiers, een Irakees, kans liep ‘op onherstelbaar leed’ als hij werd verwijderd. Uiteindelijk vertrok het vliegtuig leeg.

Zal het plan uiteindelijk dan toch niet ten uitvoer worden gebracht?

Dat zal dit jaar moeten blijken. Het Britse gerechtshof stelde in december dat het plan niet tegen de Vreemdelingenconventie van de VN ingaat en daarmee legaal is. Maar datzelfde Hof stelde ook dat elf betrokken migranten nog in beroep mogen gaan over de vraag of Rwanda kan garanderen dat de migranten daar veilig zijn en eerlijk worden behandeld. Die procedures lopen nog, net zoals een procedure bij het Europees Hof. Het Britse kabinet houdt vast aan haar plan en hoopt nog dit jaar de eerste vlucht te laten vertrekken.

Waarom willen de Britten, de Denen en een Nederlandse Kamermeerderheid dit?

Samenwerking met Rwanda, dat midden in Afrika ligt, moet het signaal afgeven aan asielzoekers dat het geen zin heeft om zich via een ‘illegale route’ in Europa te melden. Want Europa stuurt je eerst weer (heel ver) weg. Het neemt smokkelaars de wind uit de zeilen, zo stellen de voorstanders. En het voorkomt een probleem met uitgeprocedeerde asielzoekers die niet uit te zetten zijn en in Europa blijven.

Wat is de kritiek op het plan?

De Britse en Deense plannen kregen veel kritiek. Zo stelde de VN dat het plan ‘ingaat tegen internationale wetten en onherstelbaar leed aanricht’. “Mensen die op de vlucht zijn voor vervolging of een conflict hebben het recht asiel te zoeken.” Volgens de organisatie heeft het overbrengen van asielzoekers naar ‘derde landen’ ook geen nut. “Het voorkomt mensenhandel niet. Het doet juist het tegenovergestelde: het zorgt er waarschijnlijk voor dat wanhopige mensen in nog gevaarlijkere situaties terecht komen. Het maakt de kans op uitbuiting door smokkelaars juist groter.”

Britse media wijzen er ook op dat het aantal migranten dat met rubberboten probeert het Kanaal over te steken niet is gedaald na de aankondiging van het Britse plan in april vorig jaar. Sterker nog: er staken dit jaar een recordaantal van 45.700 migranten het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland over.

Ook de Afrikaanse Unie, waarin 55 Afrikaanse landen samenwerken, was boos. “Met dergelijke afspraken probeert Europa controle te krijgen over de Afrikaanse kusten. Dergelijke pogingen om de migratie van Afrika naar Europa een halt toe te roepen, zijn xenofoob en volkomen onaanvaardbaar.”

Human Rights Watch wees op de bedenkelijke mensenrechtenreputatie van Rwanda. President Paul Kagame is al twintig jaar aan de macht, hij won de verkiezingen in 2017 met 98,8 procent. Oppositieleden worden er vermoord, vervolgd of verdwijnen.

Waarom doet Rwanda mee?

Dat is simpel: geld. De Britten hebben Rwanda al 157 miljoen euro betaald voor het project. Als er ooit asielzoekers worden overgevlogen draagt het VK de kosten voor reis, accommodatie en asielprocedure. Er is in Rwanda al een locatie: Hope Hostel, met de slogan ‘Come as a guest, leave as a friend’. De Denen kondigden aan ‘te gaan investeren in de economische en sociale ontwikkeling van Rwanda'. Het Afrikaanse land nam in 2019 al eens negenhonderd migranten over die zaten opgesloten in Libië. De VN regelde de evacuatie, met hulp van 10 miljoen euro van de EU.

Zijn er nog andere voorbeelden?

Australië opende tien jaar geleden twee opvangkampen op de afgelegen eilanden Nauru (een zelfstandige republiek) en Manus op Papoea Nieuw-Guinea. Het land stuurde er ruim vierduizend asielzoekers heen die in bootjes Australië probeerden te bereiken. Onderzoekers waren later vernietigend over het plan: het zorgde niet voor een daling van het aantal bootmigranten, het was peperduur, de opvangkampen waren feitelijk gevangenissen en er waren gevallen van moord, seksueel geweld en zelfmoord.