Gaat Nederland de Britten achterna met de Indiase variant?

Beeld AFP

1. De Britse premier Boris Johnson stelt het einde van de lockdown met een maand uit vanwege de opmars van de Indiase variant. Loopt Nederland hetzelfde risico?

‘We moeten niet denken dat dat in Nederland niet kan gebeuren,’ twitterde OMT-lid Marion Koopmans afgelopen weekend over de kans dat de besmettelijkere Indiase variant van het coronavirus ook hier de dienst gaat uitmaken. “Dat kan,” zegt ook Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie in Leiden. “We zijn in mijn ogen voortvarend aan het versoepelen in Nederland. Met het heropenen van de scholen, het hervatten van veel vliegverkeer en het weer laten rijden van alle treinen nemen we een niet geheel gecalculeerd risico. Ik ken een groep jongeren die net terug is uit Albufeira, waar ze niet aan 1,5 meter afstand doen. Twee derde van hen was besmet geraakt. Dat is natuurlijk te overzien, maar vergeet niet dat in Engeland twee weken geleden de vlag nog uitging omdat er voor het eerst in maanden geen enkele coronadode was gevallen.”

2. Is de kans groot dat de Indiase variant hier de overhand krijgt?

“Ik ben eerder optimistisch dan pessimistisch,” zegt Marc Bonten, OMT-lid en arts-microbioloog (Utrecht UMC). “We zien in Nederland al een hele tijd dat de Indiase variant maar een heel klein aandeel heeft in het aantal besmettingen. En dat in een situatie waarbij het totaal aantal besmettingen keihard aan het dalen is.”

Daar staat tegenover dat er volgens een RIVM-woordvoerder signalen zijn van GGD’s die in lijn zijn met de anekdote van Rosendaal, over clusters van besmettingen met de Indiase variant onder jongeren die in Portugal waren op plekken waar ook veel Britten komen. Van de 400 mensen die afgelopen week na bezoek aan het buitenland besmet zijn geraakt, waren ruim 200 jongeren die uit Spanje of Portugal kwamen. Onbekend is nog om welke virusvarianten het daarbij gaat.

Vooralsnog is het aandeel van de Indiase variant hier uiterst bescheiden, ook in Amsterdam. In steekproeven van de Amsterdamse GGD gaat het de laatste weken om 0 tot 2 procent. Een ander verschil met de Britse situatie is dat daar sneller is versoepeld dan in Nederland. En het Nederlandse vaccinatietempo ligt inmiddels hoog. Eerder deze week werd een dagrecord gevestigd van meer dan 300.000 prikken. “Het vergroot de kans dat Nederland de Indiase variant te snel af zal zijn,” aldus Marcel Levi, tot voor kort bestuurder van zeventien Londense ziekenhuizen.

3. Beschermen de vaccins dan ook tegen deze variant?

Jazeker. Uit Brits onderzoek blijkt dat het vaccin van Pfizer in 96 procent van de gevallen ziekenhuisopname voorkomt. Bij AstraZeneca is dat 92 procent. Dat betreft wel mensen die twee doses kregen.

Het vaccinatie-effect is terug te zien in de ziekenhuisopnamen in het Verenigd Koninkrijk. Die blijven overwegend laag, terwijl het aantal besmettingen oploopt. “Van degenen die wel in het ziekenhuis belanden is slechts 2 procent volledig gevaccineerd en 10 tot 12 procent heeft één dosis gehad,” zegt Levi.

De Britten kozen er aanvankelijk voor zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen in ieder geval één prik te geven en namen een langere tussenpauze bij de tweede prik voor lief. Mede daardoor is nu nog lang niet iedereen volledig beschermd. Nederland heeft diezelfde strategie overwogen, maar er vanaf gezien. Bovendien wordt hier op veel beperktere schaal gevaccineerd met AstraZeneca, waar een tussenpauze van twaalf weken geldt. Bij Pfizer en Moderna is dat hooguit zes weken.

4. Hoe erg zou het dan zijn als de Indiase variant hier gaat domineren?

Dat is inderdaad de vraag. Dan zullen vooral nog niet gevaccineerde jongeren besmet raken, die doorgaans nauwelijks last hebben van corona. “Als het niet meer dan een verkoudheidsvirus is, kun je het laten rondgaan,” zegt Rosendaal. “Dan neem je geen zware maatregelen. Dat doen we bij influenza ook niet, hoewel dat jaarlijks levens eist.”

Bonten voorziet in dit scenario, waarbij geen grote druk op de ziekenhuizen is, discussie over welke maatregelen proportioneel zijn. “Het kan ongewenst zijn het virus vrijelijk te laten rondgaan.” Rosendaal denkt dat in dit geval wel ‘wat maatregelen zullen volgen’. “Dan moet je denken aan gericht bron- en contactonderzoek door de GGD, met een harde quarantaine voor degenen die zijn besmet.”