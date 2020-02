Gaat het 5G-netwerk een nieuwe revolutie ontketenen?

Beeld Rein Janssen

Bereik heeft hij er nog niet mee, maar techvorser Vincent Everts heeft al een 5G-telefoon in zijn zak. In november gekocht, in Sjanghai. “Ongelooflijk hoe dat daar gaat. Voor nog geen 500 euro heb je een telefoon met 5G, enorm veel geheugen en allerlei mogelijkheden. Je kunt daar al in 30 steden met 5G bellen.”

Hij erkent dat hij er in Nederland nog niet veel aan heeft, het valt te vergelijken met een regulier toestel. “Ik kan rondlopen op de plekken waar nu met 5G wordt geëxperimenteerd, maar dan moet ik wel eerst een simkaartje regelen dat daarvoor toegang geeft.”

Er wordt in ons land al volop getest met 5G, onder meer in en om de Johan Cruijff Arena, in Den Haag en de haven van Rotterdam. Maar pas dit voorjaar worden de eerste frequenties geveild waarop 5G-apparatuur commercieel kan werken. Het kabinet hoopt daarmee 900 miljoen euro op te halen.

De frequentie waarop 5G pas echt tot wasdom komt – doordat ze grote hoeveelheden dataverkeer en aansluitingen toestaan – komt pas over ruim twee jaar beschikbaar. Pas daarna kan het netwerk zo secuur worden dat zelfrijdende auto’s, autonoom vliegende drones of grote hoeveelheden sensoren er gebruik van kunnen maken.

“Ik geloof niet dat 5G veel zal veranderen voor de consument,” zegt telecomanalist Tim Poulus. “Veel aanbieders zien het vooral als een instrument voor zakelijke en professionele toepassingen. Hoogstens gaan mensen nog meer digitaal consumeren, zoals livebeelden in het voetbalstadion. Over dat soort toepassingen ben ik best enthousiast. Maar voor de gemiddelde consument werkt 4G nog prima. Toen dat in 2013 werd aangezet, merkte je dat meteen. Dat zal je met 5G niet krijgen. Ik geloof niet dat Netflix nog zo veel scherper hoeft op een telefoon.”

Toepassingen

Voorloper Everts voorziet wel degelijk een aardverschuiving. Niet zoals bij de smartphone twaalf jaar geleden op het vlak van hardware, maar op het gebied van toepassingen. “4G was video, 5G is data,” zegt de Amsterdamse techtrendwatcher. “De capaciteit is veel groter. Trage en volle netwerken worden verleden tijd. Je bundel gaat van een handjevol gigabyte per maand naar tientallen, honderden gigabytes, voor dezelfde prijs of minder. Je hoeft nergens meer op te letten. Met 5G kan je alles in superhoog hd kijken én zelf uitzenden. In China is al een bedrijf dat mensen betaalt voor hun privéstream. En flink ook. Dat wordt het nieuwe YouTube.”

Ook hij erkent dat de verandering vooral achter de schermen plaatsvindt. “5G maakt het vooral mogelijk apparaten en toepassingen combineren. Alles wordt een smartphone, onzichtbaar en onmerkbaar, tot je het nodig hebt. Thuis, in de auto, op het werk.

“We gaan het decennium van de sensor in. Je kunt straks met duizenden sensoren in de straat precies je parkeerplek vinden. Alle treinen worden uitgerust met die dingen zodat de Spoorwegen én de reiziger elke seconde kunnen zien hoe druk het is. Je kunt veel beter energie besparen. En het aantal patiënten in het ziekenhuis kan de helft terug als doktoren mensen op afstand gaan monitoren.

“Deelauto’s kunnen straks veel intensiever gebruikt worden door verschillende mensen, zodat we het aantal auto’s kunnen halveren. PostNL kan straks met een drone je pakje bij je thuisbezorgen, dan heb je geen bestelautootjes meer. Van al die dingen gaat de consument plezier hebben.”

Gedragsrevolutie

Hij verwacht wel degelijk een gedragsrevolutie. “Netwerken en apparaten zijn slim en veilig genoeg dat identificeren voor de gevoeligste dingen, zoals gezondheidszaken, betrouwbaar kan. In China betaal je gewoon met je gezicht, in plaats van met al die pasjes.

“Natuurlijk kunnen daar ook negatieve kanten aan zitten. Maar wat is daar nu nieuw aan? Vroeger in het oostblok werd de telefoon ook afgeluisterd. In de VS is de NSA de grootste afluisteraar.

“Dat China die gezichts­herkenning ook gebruikt om mensen te volgen en te beoordelen ligt niet aan gezichtsherkenning maar aan hun maatschappij. Dat wil niet zeggen dat het bij ons ook zo gaat. In Nederland word je toch ook al lang via de wifi en bluetooth van je telefoon gevolgd als je door de winkelstraat loopt?”

Dit voorjaar veilt het rijk de eerste frequenties voor 5G mobiel internet. Het Parool onderzocht in vier afleveringen, waarvan deze de laatste is, of dat net zo’n revolutie teweegbrengt als de introductie van 4G.