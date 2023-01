Gaat gebakje op de werkvloer in de ban? ‘Net zo schadelijk als meeroken’

Deze feestelijke muffin valt helaas niet binnen de Schijf van Vijf. Beeld Getty Images/Westend61

Heerlijk, een tompouce of stuk slagroomtaart bij de koffie. Met dank aan die aardige collega die jarig is of iets anders heeft te vieren. Op bijna iedere werkvloer wordt regelmatig getrakteerd op zoetigheid. Een gewoonte die we volgens de Britse voorzitter van voedingsbureau Food Standards Agency het beste zo snel mogelijk moeten uitbannen.

“Taart meenemen naar het werk is net zo schadelijk als het passief meeroken met collega’s. We denken dat we allemaal rationele, intelligente mensen zijn die de juiste keuzes maken. Maar we onderschatten de invloed van onze directe omgeving. Als niemand taart meeneemt naar het werk, ga ik het ook niet eten. Maar als er cake voor je neus wordt neergezet, ga je voor de bijl. Probeer die verleiding maar eens te weerstaan,” zegt Susan Jebb in de Britse krant The Times. Ze geeft aan dat werkgevers meer kunnen doen om de gezondheid van hun medewerkers te stimuleren.

Obesitas

Het aantal volwassen Britten met overgewicht is in de laatste dertig jaar verdubbeld. Inmiddels is het gewicht van twee derde van de bevolking te hoog. Ruim een kwart kampt zelfs met ernstig overgewicht (obesitas). Ook in Nederland zijn de cijfers niet om vrolijk van te worden. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2021 de helft van de (volwassen) Nederlanders overgewicht had, waarvan 14 procent obesitas heeft.

“Veel mensen zullen zeggen ‘Doe niet zo flauw over een gebakje. We mogen ook niks meer,’ maar ik ben het eens met deze Britse professor. Overgewicht moet je zien als een ziekte die moeilijk is aan te pakken. Grootste euvel om ons eetgedrag aan te passen, is de verleiding. Op heel veel plekken is er ongezond eten om ons heen,” zegt diëtist Lenny Versteegden.

Richtlijnen

Het zou volgens Versteegden helpen als er richtlijnen worden opgesteld op de werkvloer. “Het is wennen, maar het helpt bijvoorbeeld al als je afspreekt dat de traktaties minder zoet en vet zijn. Skip bijvoorbeeld slagroom of vette crèmes en werk meer met vruchten. Op veel scholen werken ze al veel langer met gezonde traktaties. Daar hoef je niet meer binnen te komen met een schaal vol spekjes of ander snoepgoed.”

Of er taart wordt gegeten op de werkvloer of dat er een traktatiebeleid wordt opgesteld, is volgens het Voedingscentrum aan het bedrijf en de werknemers. “Wanneer je als werknemer vindt dat er op jouw werk te vaak taart aangeboden wordt – bijvoorbeeld omdat je bij een groot bedrijf werkt, waardoor er veel jarigen zijn – dan is het goed om dit aan te geven,” zegt woordvoeder Lolkje de Vries.

Gezondere alternatieven

Tip van het Voedingscentrum: breng het traktatiebeleid ter sprake tijdens een vergadering. “Stel voor om voor gezondere alternatieven te gaan of maak een combinatie van verjaardagen, zodat er eens per maand wordt getrakteerd in plaats van elke week. We vinden het normaal dat op basisscholen gezond wordt getrakteerd, waarom dan niet binnen een bedrijf?”

Onze huidige leefomgeving heeft volgens het centrum een grote invloed op wat en hoeveel we eten. “In de afgelopen decennia is onze voedselomgeving op zo’n manier veranderd en ingericht dat het steeds makkelijker is geworden om calorierijk voedsel tot ons te nemen. Het Voedingscentrum vindt dat de gezonde en duurzame keuze overal de makkelijke keuze zou moeten zijn. Om dit ook in de werkomgeving mogelijk te maken, hebben we bijvoorbeeld richtlijnen opgesteld die helpen om onder meer bedrijfsrestaurants gezonder te maken.”

Toch geeft het Voedingscentrum aan dat er niet altijd supergezond moet worden ‘gesnackt.’ “Het past binnen een gezond voedingspatroon om zo nu en dan iets te eten – zoals een stukje taart – dat buiten de Schijf van Vijf valt.”