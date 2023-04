Gaan we echt minder roken van donkerbruine of groene sigaretten?

Beeld Getty Images

In een ideaal scenario heeft geen enkele minderjarige in 2040 nog een sigaret in de hand en rookt nog slechts 5 procent van de volwassenen. Dat staat in het Nationaal Preventieakkoord, waarin afspraken zijn vastgelegd om Nederlanders gezonder te maken door roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. Donderdag maakte het RIVM het voorstel bekend om sigaretten een ‘onaantrekkelijkere’ donkere kleur te geven, om roken nog verder te ontmoedigen.

Ook zouden smaakstoffen en suiker verwijderd moeten worden, zou het nicotinegehalte verlaagd moeten worden en zouden de filters uit sigaretten worden verwijderd, om te voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat roken door zo’n filter minder schadelijk is.

Nicotineverslaafd

Arie Dijkstra, hoogleraar Sociale Psychologie van Gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen, ziet wel heil in de kleurverandering. “We weten dat mensen worden beïnvloed door kleuren. Zo wordt wit vaak geassocieerd met hygiëne. Donkere kleuren worden vaak als ‘viezer’ geïnterpreteerd. Dus het idee dat een donkerbruine sigaret een ander effect op mensen kan hebben dan een witte is plausibel: witte sigaretten worden wellicht eerder als onschuldig of minder schadelijk gezien.”

Maar, benadrukt Dijkstra, het is nog niet bekend of een verandering van kleur ook effect zal hebben op het gedrag. “Het zal slechts een heel klein percentage rokers doen stoppen.” Toch is zo’n maatregel de moeite waard, voegt hij toe. “Je moet dit soort kleine aanpassingen zien in een groter geheel: de overheid probeert ons op allerlei kleine manieren een kant op te laten bewegen, in dit geval om ons minder te laten roken. Al die maatregelen stapelen op elkaar en hebben samen mogelijk een sterker effect. En al bereik je maar een klein deel van de rokers, over de gehele maatschappij kan het dan alsnog om tienduizenden mensen gaan.”

Of zo’n bruine of groene sigaret inderdaad afschrikt, moet nog maar blijken, stelt Jacqueline Vink, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, gespecialiseerd in middelengebruik en verslaving. “Het kan ontmoedigend werken, maar ik vraag me af of mensen die echt nicotineverslaafd zijn zich door een kleurtje laten tegenhouden. Dat zagen we ook bij de waarschuwingen en afschrikwekkende plaatjes op sigarettenpakjes: langdurige rokers letten daar niet op. Naar het effect van de kleur van sigaretten op hun rookgedrag zal eerst meer grondig onderzoek moeten worden gedaan.”

Jongeren

Voor jongeren zal de ontmoedigingspoging wellicht een groter verschil maken, denkt Vink. “Het uiterlijk van een sigaret speelt een belangrijke rol voor jongeren voor het beginnen met roken. Dat zag je ook bij de e-sigaret: die wonnen aan populariteit door de felle kleurtjes en zoete smaakjes. Dus wellicht vinden zij een donkerbruine sigaret wel onaantrekkelijker.”

Volgens Dijkstra is het vooral afwachten wat de nieuwe sociale norm wordt. “Wellicht vinden jongeren de bruine of groene sigaret een vies ding en gruwelen ze ervan, maar misschien wordt het juist wel stoer om met zo’n donkere sigaret naast het schoolplein te staan. Daarnaast lijkt de kleur een beetje op een sigaar, wat door bijvoorbeeld studentenverenigingen dan weer wordt geassocieerd met whiskey drinken en gezelligheid.” Een nieuwe generatie kan ook weer wennen aan die donkere sigaretten. Dijkstra: “Dan moet je weer iets nieuws verzinnen om roken te ontmoedigen.”

Nicotinegehalte

Het verwijderen van suiker en smaakstoffen uit sigaretten, ook een van de RIVM-pijlers, zal niet veel veranderen voor mensen met een nicotineverslaving, verwacht Vink. “Wellicht wordt het voor jongeren wel iets minder aantrekkelijk als de smaak verandert.” Ook het verwijderen van het filter zal verstokte rokers er waarschijnlijk niet van weerhouden een sigaret op te steken.

Zal de verlaging van het nicotinegehalte mensen dan helpen minder te gaan roken? Volgens de plannen van het RIVM zit in de toekomstige sigaret nog slechts 0,4 gram milligram nicotine per gram tabak, in plaats van de huidige 16 milligram. “Nicotine is inderdaad de meest verslavende stof, maar ik vrees dat dat niet direct zal leiden tot minder roken. Mijn vrees is dat mensen wellicht gaan compenseren. Dat zagen we al bij light-sigaretten: daarbij gingen mensen vaker en dieper inhaleren om toch aan hun nicotine-inname te komen. Bij sigaretten met weinig nicotine wijken rokers mogelijk uit naar een andere manier om het stofje binnen te krijgen, bijvoorbeeld via een e-sigaret.”

Het RIVM zelf waarschuwt dat de verlaging van nicotine niet betekent dat deze sigaretten minder schadelijk zouden zijn dat sigaretten met een ‘gewone’ hoeveelheid nicotine. Mensen krijgen per sigaret nog altijd dezelfde hoeveelheid rook en teer binnen, waardoor de kans op longkanker en andere gezondheidsklachten niet afneemt. De sigaret zou enkel een iets minder verslavend effect hebben.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid), verantwoordelijk voor preventie, schrijft in een brief aan de Tweede Kamer de RIVM-plannen in overweging te nemen. Hij voegt toe dat het nu juridisch moeilijk is om het nicotinegehalte in sigaretten te verlagen, aangezien dit in Europees verband moet. Hij verwacht dat de Europese Commissie in 2024 met plannen komt om bijvoorbeeld nicotinegehaltes aan te passen.

