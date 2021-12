Gaan we de klimaatdoelen nu wel halen met het nieuwe regeerakkoord?

Zon, wind en waterstof zullen nooit genoeg zijn om onze samenleving op te laten draaien. Het kabinet mikt dus ook op nieuwe kerncentrales. Beeld ANP / Robin Utrecht

“Voor het eerst is er een coalitieakkoord dat het tegengaan van klimaatverandering als topprioriteit neerzet,” schrijft Urgenda in wat ze zelf noemt een ‘voorzichtig positieve’ reactie. Urgenda is de stichting die met een rechtszaak het kabinet eerder dwong zich aan zijn eigen klimaatdoelen te houden. Want dat moet er wel bij worden gezegd: het vorige kabinet noemde zich bij zijn aantreden ook al ‘het groenste ooit’, maar ondernam vervolgens niet alle benodigde actie om de eigen voornemens uit te voeren.

Minister van Klimaat en Energie

Belangrijk verschil met toen, behalve het grote bedrag, is dat er een speciale minister van Klimaat en Energie komt. Die moet beginnen met het uitwerken van plannen, want dat moet op dit onderwerp nog wel gebeuren. Duidelijk is dat 22 miljard euro bedoeld is om de industrie te vergroenen, inclusief het verbeteren van de infrastructuur. De industrie is verantwoordelijk voor 40 procent van de uitstoot van de broeikasgassen die de opwarming van de aarde veroorzaakt. Het gaat in Nederland om zo’n vijftien grote bedrijven, en met elk van hen gaat het kabinet afspraken maken.

Echt nieuw is dat voorbereidingen worden getroffen voor de bouw van twee kerncentrales. Daar wordt 5 miljard euro voor gereserveerd. Zon, wind en waterstof zullen nooit genoeg zijn om onze samenleving op te laten draaien, redeneert het nieuwe kabinet. Nadeel is dat het tot zeker 2035 duurt voordat nieuwe centrales operationeel zijn, dat bij de bouw veel CO 2 vrijkomt en dat er voor het kernafval geen duurzame oplossing is gevonden.

Dichter bij huis: er komt een langjarig programma om woningen ‘sneller, slimmer en socialer’ te isoleren. Begonnen wordt bij de woningen die het slechtst geïsoleerd zijn. Huishoudens met een laag- en middeninkomen kunnen rekenen op extra financiële steun.

Wacht op telefoontje

Met bewoners zal actief contact worden opgenomen, staat er, maar wanneer die precies een telefoontje kunnen verwachten staat er niet. Ook woningcorporaties krijgen een signaal: op termijn mogen woningen met slechte isolatie niet meer worden verhuurd. Maar de veel bekritiseerde ‘verhuurderheffing’, waardoor zij geen geld zouden overhouden voor verduurzaming, verdwijnt.

Rekeningrijden wordt geïntroduceerd in 2030, de wetgeving daarvoor wordt deze kabinetsperiode gereedgemaakt. De heffing is niet tijd- en plaatsgebonden, rijden in de spits wordt dus niet duurder dan rijden in de nacht. Doel is overigens niet zozeer om vieze auto’s extra te belasten. Elektrische auto’s zijn vrijgesteld van wegenbelasting en dat verlies aan inkomsten moet worden gecompenseerd.

Het nieuwe kabinet verwacht dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent kan zijn teruggebracht ten opzichte van het niveau van 1990. Uiteindelijk moet de uitstoot in 2050 naar nul, om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5, maximaal 2 graden.

Ook naar het andere dossier waar de uitstoot drastisch naar beneden moet – stikstof – gaat een enorm bedrag. Tussen nu en 2035 komt er in totaal 25 miljard euro beschikbaar voor een transitie naar een landbouw die beter is voor natuur en milieu. De uitstoot van stikstof moet in 2030 zijn gehalveerd. Maar ook daar geldt: hoe dat moet, is een zaak van later zorg.