FvD-raadslid Nanninga wil niet dat Baudet terugkeert in Tweede Kamer

Lijsttrekker Annabel Nanninga met voormalig partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Beeld ANP

Dat schrijft de politica in een blog op opiniewebsite tpo.nl (Thepostonline), haar voormalige werkgever. Nanninga was zondag een van de prominente FvD’ers die actie eisten tegen jongerenbeweging JFVD, nadat in een reportage in Het Parool bleek dat leden van deze club extreemrechtse theorieën met elkaar bespraken.

De kritiek van Nanninga en anderen werd door Baudet beschouwd als een motie van wantrouwen aan zijn adres, waarop Baudet maandag zijn vertrek aankondigde als lijsttrekker van de partij die hij heeft opgericht. Dinsdag besloot ook zijn nummer twee, strafpleiter Theo Hiddema, om zichzelf per direct terug te trekken.

Maar voor Nanninga is het vertrek van Baudet als lijsttrekker niet genoeg. Zij neemt het naar eigen zeggen op voor de vele volksvertegenwoordigers die voor FvD actief zijn en die zich volgens Nanninga schamen voor hun partijleider, die nazisympathieën bij leden niet uitroeit en hen zelfs een hand boven het hoofd houdt.

“(Het was) een weekend waarin nazistische relpubers beter worden beschermd dan de goede naam, eer en integriteit van de pakweg honderd FvD volksvertegenwoordigers,” schrijft Nanninga. “Volksvertegenwoordigers die, getuige de soms wanhopige gesprekken die ik dit weekend met ze had, zich niet meer durven vertonen op schoolplein of sportclub.”

Ultieme poging

Nanninga zegt dat ze bijna was opgestapt vanwege het gedoe in de partij, maar nog een ultieme poging te willen doen om Forum voor Democratie te redden. Mits Baudet zicht terugtrekt uit het bestuur én niet herkiesbaar is in 2021. “Ik blijf wel bij mijn eis dat Thierry Baudet uit het bestuur moet, niet op een kieslijst komt en dat wij extremistische elementen zonder omhaal uit de partij gooien en niet na drie dagen palaveren ‘administratief op afstand zetten’ of ander slap gedoe.”

Nanninga (43) is voor FvD actief als raadslid in Amsterdam, Statenlid in Noord-Holland en tevens senator in de Eerste Kamer. Momenteel is ze met zwangerschapsverlof, eerder deze maand is zij bevallen van een zoon.

Nanninga laat niet weten of zij beschikbaar is om Baudet op te volgen als lijsttrekker, zoals Joost Eerdmans eerder vandaag aankondigde. Wel roept ze partijgenoten op om samen met haar op te trekken en zich ook uit te spreken tegen de resterende invloed van Baudet op FvD.

Uit de toon van haar blog lijkt overigens te spreken dat het tussen haar en Thierry Baudet nooit meer goedkomt. “Bijna had ik de schaar in mijn FvD lidmaatschapskaart gezet. De rokende puinhopen van wat ooit de grootste partij van Nederland was, walmden onfrisse bruine dampen. Maar juist de messiaanse martelaarsact van Thierry Baudet en zijn krankzinnige gemekker over ‘trial by media’ deed mij de schaar weer in de keukenlade opbergen. Forum voor Democratie verdient een beter lot.” Ook speculeert Nanninga dat deze aanval er mogelijk toe leidt dat ze geroyeerd wordt als lid van Forum voor Democratie.