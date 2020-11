FvD-bestuur doet aangifte tegen Baudet wegens belemmeren ICT-toegang

Baudet spreekt met de pers in Amsterdam. Beeld EPA

Baudet werd bij RTL-talkshow Beau met de aangifte geconfronteerd, maar zei daarvan niets te weten. Hij erkende wel dat de bestuursleden door zijn toedoen niet meer bij hun e-mail en sociale media kunnen. Hij wil zo naar eigen zeggen voorkomen dat zij die gebruiken om hem ‘uit de partij te werken’.

De gewezen FVD-leider kreeg ook vragen over een brandbrief waarin senator Nicki Pouw-Verweij het partijbestuur zou hebben gewaarschuwd dat Baudet de laatste tijd geradicaliseerd is. De Telegraaf citeerde woensdagavond uit die brief. Bronnen bij FvD bevestigen het bestaan ervan.

Lacherig

In de brief staat onder meer dat Baudet onlangs bij een bijeenkomst met partijkopstukken complottheorieën over het coronavirus bezigde. Ook zou hij lacherig hebben gedaan over antisemitische en homofobe uitingen in appgroepen door leden van de jongerenbeweging JFVD. Die hebben de partij inmiddels in lichterlaaie gezet.

Baudet sprak bij Beau van ‘malle verwijten’. Hoewel hij heeft geweigerd afstand te nemen van de JFVD, ontkende dat hij er antisemitische of racistische opvattingen op nahoudt. De jongerenorganisatie blijft zich ook achter hem scharen: ‘Stem Thierry Terug’, schrijven ze in hun meest recente post op Instagram.