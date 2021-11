Fusiepartij de grootste in Purmerend, burgemeester teleurgesteld in opkomst

Vanaf 2022 hoort De Beemster bij Purmerend. Beeld ANP

De lokale fusiepartij kreeg volgens de voorlopige uitslag de meeste stemmen en won daarmee negen zetels. De PvdA werd tweede, gevolgd door de VVD. Het opkomstpercentage was 32,4 procent.

Ondanks de herindeling betekent de winst van Stadspartij-Beemster Polder Partij in zekere zin toch een voortzetting van de status quo. De partij is een fusie van Stadspartij Purmerend en Beemster Polder Partij, die voor de fusie al elk een meerderheid van zes zetels hadden in hun eigen gemeenten.

In zijn programma schrijft de fusiepartij te staan voor ‘praktische no-nonsense-politiek’. Ook wil de partij zo veel mogelijk woningen bouwen, buiten bestaande woonwijken. Daarnaast wordt onder meer gepleit voor een betere verkeersveiligheid en een aparte portefeuille voor Agrarische Zaken.

Handgemeen

Burgemeester Don Bijl is teleurgesteld in het lage opkomstpercentage, zei hij tegen RTV Purmerend. “Dit was de uitgelezen mogelijkheid voor Purmerenders en Beemsterlingen om hun stem te laten horen. Ik zeg niet dat je de komende jaren niks mag zeggen als je niet gestemd hebt. Maar vroeger was stemmen een plicht en daar is nu bewust van afgezien.”

Op de verkiezingsavond vond nog een kort handgemeen plaats rondom lijsttrekker Ernst van Damme, van de partij Lijst Van Damme. Hij werd door de beveiliging het stadhuis uitgezet omdat hij zijn QR-code niet wilde tonen vóór de bekendmaking van de uitslag. De politicus behaalde net niet genoeg stemmen voor een zetel.

Andere herindelingsverkiezingen

Ook in negen andere gemeenten werden woensdag verkiezingen gehouden vanwege herindelingen. In Noord-Holland vormen Heerhugowaard en Langedijk de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Daar eindigde Dijk&Waardse Onafhankelijke Partij bovenaan. Lokaal Dijk en Waard eindigde op plek twee en de VVD werd derde. Het opkomstpercentage was 35,99 procent.

In Noord-Brabant ontstaan twee nieuwe gemeenten. Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis worden gemeente Land van Cuijk. Daar werd het CDA de grootste, met daarachter Team Lokaal en Liberaal LVC. Het opkomstpercentage was 49,51 procent.

Uden en Landerd worden gemeente Maashorst. Jong Maashorst heeft daar de meeste stemmen gehaald. Het CDA eindigde op plek twee, met daarachter Voor de Dorpen. Het opkomstpercentage in Maashorst was 42,38 procent.

Forum voor Democratie deed in alle gemeenten als nieuwkomer mee en lijkt volgens lokale media overal een plek in de gemeenteraad te hebben bemachtigd. In zowel Land van Cuijk als Maashorst gaat het om één zetel. In Dijk en Waard behaalt FVD drie zetels en in Purmerend twee zetels.

Inwoners van de fusiegemeenten hoeven volgend jaar maart niet opnieuw naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit geldt ook voor inwoners van de gemeenten Oisterwijk, Boxtel, Vught en Eemsdelta, die in 2020 zijn heringedeeld.