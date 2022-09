Frits van Eerd treedt tijdelijk terug als directeur Jumbo na arrestatie

Frits van Eerd Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/anp

Het terugtreden is in het belang van Jumbo en maakt het voor Van Eerd mogelijk om zich volledig te concentreren op zijn persoonlijke situatie, meldt de supermarkt in een verklaring.

De familie Van Eerd, de Raad van Commissarissen en het directieteam respecteren ‘dit moedige besluit en zeggen hem alle steun toe in de komende periode’, valt te lezen in de verklaring.

Jumbo verwacht op korte termijn meer informatie te kunnen geven over wie Van Eerd gaat opvolgen. ‘Tot die tijd is de dagelijkse bedrijfsvoering van Jumbo onverkort gewaarborgd door het directieteam’, meldt het bedrijf. In de verklaring zegt Jumbo verder niets over de aanhouding en het witwasonderzoek.

Jumbo zelf is niet betrokken bij de zaak. ‘We zijn blij te kunnen melden dat Frits inmiddels weer bij zijn familie is. Hij blijft onderdeel uitmaken van het lopende onderzoek. Het is een heftige periode voor iedereen’, meldde het bedrijf eerder deze week.

Arrestatie

Van Eerd werd zondag na verhoor vrijgelaten. Hij werd vorige week opgepakt in een groot witwasonderzoek. Theo E., de 58-jarige hoofdverdachte en een bekende van Van Eerd, zit nog wel vast.

Op meerdere plekken in Nederland werden doorzoekingen uitgevoerd in een gezamenlijk onderzoek van onder meer de FIOD en het OM. Onder meer de woning van Van Eerd in het Brabantse Heeswijk-Dinther werd doorzocht.

Vijf andere verdachten die ook zijn opgepakt in de zaak, werden eerder deze week al op vrije voeten gesteld. Het gaat om een een 48-jarige vrouw uit Gasteren, een 50-jarige vrouw uit Assen, een 33-jarige man en een 46-jarige man uit Assen en een 68-jarige man uit Rosmalen. Ook zij blijven nog wel verdachten in de zaak.

Witwaszaak

Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport, aldus het OM. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel. Hoofdverdachte Theo E. wordt gezien als spin in het web. De medeverdachten - dus ook Van Eerd - wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij de fraude.

Jumbo is onder andere sponsor van wieler- en schaatsteam Jumbo-Visma. Ook Formule 1-coureur Max Verstappen heeft een sponsordeal met de supermarktketen.