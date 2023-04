Frisse Koningsdag: warmere weer houdt niet aan

Beeld Sophie Saddington

Op Koningsdag wordt het koel, zo’n 11 tot 15 graden. Dit is vrij ongebruikelijk voor deze tijd van het jaar: gemiddeld is het eind april 14 tot 18 graden. De zon zal af en toe doorbreken, maar er zijn veel wolken en er is kans op een bui.

Kortdurende warmte

In de aanloop naar de meivakantie ziet het weer er even wat vriendelijker uit. Het wordt vrijdagmiddag 15 tot 19 graden en zaterdag kan het met 20 graden in het binnenland de eerste warme dag van het jaar worden. Vorig jaar gebeurde dat veel vroeger, op 22 maart. Naast zonnige perioden zijn er ook wolkenvelden en door de hogere temperaturen stijgt de kans op (onweers)buien.

In de dagen voor Koningsdag houden de meteorologen rekening met koeler weer. Voor daarna is er kans op lentezon, maar zeker is het niet. De temperatuur zou zomaar kunnen stijgen naar rond de 20 graden, andere berekeningen houden het op koel weer tussen 10 en 15 graden.

Meteoroloog Roosmarijn Knol raadt aan rekening te gehouden met het frissere weer. “De meerderheid van de berekeningen neigen naar de koele temperaturen, maar er zijn uitschieters die wat hoger zitten.”